9月2日一分鐘強弱勢股
9月2日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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璟德(3152)
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10.00
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5.52億元的股利活水1日發放，順利回流引發股價落後補漲
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盈正(3628)
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10.00
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綠能股以長護短，外資買盤加持下帶量突破，收復全部均線
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瑞耘(6532)
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9.99
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新廠完工導入量產，9月開始貢獻業績，加速去化在手訂單
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建碁(3046)
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9.98
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進入傳統旺季，且缺料問題緩解，挑戰8月中旬高點34.8元
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熱映(3373)
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9.98
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指揮中心推估BA.5高峰落在9月中下旬，防疫股逆風高飛
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晶心科(6533)
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9.97
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拓展伺服器及車用領域，產品授權金與量產後權利金可觀
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宏觀(6568)
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9.73
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瞄準低軌衛星商機，進入產品開發階段，預計明年推出樣品
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健策(3653)
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9.71
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投信由賣轉買，激勵股價2日盤中一度漲停，重返填權路
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M31(6643)
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8.24
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中美再爆出新一輪晶片戰，IP業者炙手可熱，法人連三買
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寶齡富錦(1760)
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8.00
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旗下新冠快篩能有效偵測BA.5變異株，迎來防疫商機
製表：柯宗沅
9月2日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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倫飛(2364)
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9.73
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短線飆漲後逢高調節壓力漸濃，外資單日大賣889張股票
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維田(6570)
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9.62
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高檔換手，成交量創歷史新高，技術面出現空頭吞噬型態
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巨庭(1539)
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8.67
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遭列處置股後量能急凍，跌破高檔盤整區下緣，回測月線
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長榮(2603)
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7.54
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貨櫃航運需求逐步正常化，高運價時代過去，減資難救股價
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陽明(2609)
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7.42
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技術指標KD值低檔鈍化，三大法人近兩日合計賣超1.76萬張
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利勤(4426)
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7.25
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獲利入袋，外資終止連九日買超，短期均線全線失守
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萬海(2615)
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6.81
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股價走勢趨疲，陷入貼息窘境，並回測去年5月前波低點
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台端(3432)
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6.75
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受到客戶訂單減少影響，8月營收僅0.01億元，年減76.89％
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保瑞(6472)
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6.65
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併購安成完成交接後，利多出盡，終場收腳暫時守住月線
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致茂(2360)
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6.13
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外資持續站在賣方，跌破年線支撐，回測盤整區間下緣
製表：柯宗沅
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