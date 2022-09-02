9月2日一分鐘強弱勢股

9月2日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

璟德(3152)

10.00

5.52億元的股利活水1日發放，順利回流引發股價落後補漲

盈正(3628)

10.00

綠能股以長護短，外資買盤加持下帶量突破，收復全部均線

瑞耘(6532)

9.99

新廠完工導入量產，9月開始貢獻業績，加速去化在手訂單

建碁(3046)

9.98

進入傳統旺季，且缺料問題緩解，挑戰8月中旬高點34.8元

熱映(3373)

9.98

指揮中心推估BA.5高峰落在9月中下旬，防疫股逆風高飛

晶心科(6533)

9.97

拓展伺服器及車用領域，產品授權金與量產後權利金可觀

宏觀(6568)

9.73

瞄準低軌衛星商機，進入產品開發階段，預計明年推出樣品

健策(3653)

9.71

投信由賣轉買，激勵股價2日盤中一度漲停，重返填權路

M31(6643)

8.24

中美再爆出新一輪晶片戰，IP業者炙手可熱，法人連三買

寶齡富錦(1760)

8.00

旗下新冠快篩能有效偵測BA.5變異株，迎來防疫商機

製表：柯宗沅

9月2日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

倫飛(2364)

9.73

短線飆漲後逢高調節壓力漸濃，外資單日大賣889張股票

維田(6570)

9.62

高檔換手，成交量創歷史新高，技術面出現空頭吞噬型態

巨庭(1539)

8.67

遭列處置股後量能急凍，跌破高檔盤整區下緣，回測月線

長榮(2603)

7.54

貨櫃航運需求逐步正常化，高運價時代過去，減資難救股價

陽明(2609)

7.42

技術指標KD值低檔鈍化，三大法人近兩日合計賣超1.76萬張

利勤(4426)

7.25

獲利入袋，外資終止連九日買超，短期均線全線失守

萬海(2615)

6.81

股價走勢趨疲，陷入貼息窘境，並回測去年5月前波低點

台端(3432)

6.75

受到客戶訂單減少影響，8月營收僅0.01億元，年減76.89％

保瑞(6472)

6.65

併購安成完成交接後，利多出盡，終場收腳暫時守住月線

致茂(2360)

6.13

外資持續站在賣方，跌破年線支撐，回測盤整區間下緣

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組