9月2日一分鐘強弱勢股

5.52億元的股利活水1日發放，順利回流引發股價落後補漲

綠能股以長護短，外資買盤加持下帶量突破，收復全部均線

新廠完工導入量產，9月開始貢獻業績，加速去化在手訂單

進入傳統旺季，且缺料問題緩解，挑戰8月中旬高點34.8元

指揮中心推估BA.5高峰落在9月中下旬，防疫股逆風高飛

晶心科(6533)

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