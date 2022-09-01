內資行情選小不選大 台股9月首選六族群

自Fed主席鮑爾在全球央行年會的演講結束，美股避險情緒再起，道瓊工業指數從年均線修正回季均線，已經回吐2000點，與台股最攸關的費半指數單日大跌超過5.8％，也失守季線位置，台股回升反彈行情被迫中斷，台積電保衛500元整數關鍵價，台股9月行情還有的期待嗎？

摩爾投顧張貽程分析師指出，台股行情其實從8月下旬開始，已經發生了「選小不選大」的轉變，中小型股的漲聲陸續響起，尤其銅板股的買氣增強，取代了上旬先反彈的大型權值股，加上現在全球股市修正，權值股尤其要先避開，外資本周前兩天大賣超428億元，其中集中在台積電（2330-TW）、聯電（2303-TW）、聯發科（2454-TW）、國泰金（2882-TW）等等，很明顯電子和金融權值股首當其衝。

張貽程分析師認為，現在台股行情已經被極端分化，權值股死氣沉沉、中小型股卻活跳跳，兩邊的持股者的感受好像處在不同世界，所以迎接Q3季底的9月作帳行情，建議必須首選內資法人、大戶最愛的個股，族群與題材包含電動車、網路通訊、生技股、觀光航空、再生能源、元宇宙等等，將會是內資法人衝刺Q3做帳行情的首選標的，可以提高9月獲利的機率。

前述的熱門族群個股包含，威盛（2388-TW）、東陽（1319-TW）、元太（8069-TW）、藥華藥（6446-TW）、康普（4739-TW）、美時（1795-TW）、長榮航（2618-TW）、智邦（2345-TW）、中興電（1513-TW）等等，都有機會在9月內資盤點火之下，持續跟著「選小不選大」的資金行情受惠。

（摩爾投顧分析師 張貽程）

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