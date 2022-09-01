美股連4黑 台股資金在中小型股輪動

美股連4黑 法人預估台股短線偏整理

市場持續擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）恐激進升息，美股連續4天收黑，道瓊工業指數周三下挫280.44點。法人表示，台股利空逐步消化，但大盤上方有均線反壓蓋頭，短線盤勢偏整理。

美股道瓊工業指數8月31日下跌280.44點或0.88%，收31510.43點；標準普爾500指數下挫31.16點或0.78%，收3955.00點；以科技股為主的那斯達克指數挫跌66.94點或0.56%，收11816.20點；費城半導體指數下滑31.24點或1.15%，收2677.39點。

台股8月31日開低震盪走揚，在台積電回神領漲下，指數絕地反攻，MSCI尾盤生效，終場上漲141.81點，收在最高15095.44點，一口氣收復萬五關卡、季線15071點與5日線15090點，月線也收紅。

產業訊息部分，國泰飯店集團成立滿10年，全台旗下共有7間飯店，未來將拓展飯店管理顧問事業，目標5年完成3處據點，並垂直整合餐飲資源、力拓會員數持續成長，拚2025年單年損平。

面板廠友達董事長彭双浪昨天出席友達、台北科技大學聯合研發中心揭牌典禮會後受訪表示，經過上半年庫存調節後，品牌廠下半年庫存逐漸回到健康水準，部分客戶拉貨開始轉趨積極，但恢復正常情況仍需要時間。

代工廠和碩董事長童子賢說，下半年也許還有黑天鵝事件，但電子業景氣不會「天崩地裂」，第一個要馴服的怪獸是通貨膨脹，企業生存哲學是財務要健全，需留意升息及通膨恐導致企業資金成本變貴、獲利變薄。

法人表示，短線資金轉進櫃買市場，中小型股維持良性輪動，在利空逐步消化下，台股反彈止跌，但大盤上方有均線反壓蓋頭，短線盤勢偏整理。