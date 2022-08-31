擘畫台灣資本市場藍圖 櫃買推四大要務

外資今年大賣台股逾1兆元，櫃買中小型股成台股中流砥柱。櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買將積極推動四項重要工作，來積極發掘市場創新動能，在現有半導體、電子（除半導體外）、生技三大產業後，推動數位雲端服務成下一個產業聚落。



林愛玲指出，櫃買推動的四項重要工程，第一項是打造具國際競爭力的永續發展債券市場，櫃買中心目前已有113檔永續發展債券上櫃，發行餘額為新台幣3,372.67億元，自106年制度推出以來發行金額年複合成長率達50％。未來持續推動永續發展專項資金債券（綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券）及「可持續發展連結債券（SLB）」，以支持企業永續轉型，同時相關制度接軌國際並積極進行國際連結與合作，期能強化市場透明度與國際能見度，進而拓展市場國際參與者。



第二項是積極扶植IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）等數位雲端服務公司及資安業者，加強推動這類「輕資產、重數據」的特色產業公司進入櫃買市場，繼半導體及生技產業後再打造一個新興產業聚落。



第三項是要積極導入流程自動化（RPA），簡化公司申報作業、降低人工作業比重及錯誤。



第四項則是櫃買中心將提供發行人從債券掛牌申請、永續發展債券資格認可及發行人部分申報作業透過網路完成，提供發行人更便捷之e化服務。



李愛玲強調，櫃買目前已有半導體、電子（除半導體外）、生技等三大聚落，市值比重各為30.8％、29％、16.9％，成交值比重各為45-46％、32％、10％，長期來為我國資本市場重要引擎，在資本市場資金挹注下，形成完整生態聚落，也成為重點產業。



李愛玲表示，數位雲端服務相關產業，納入資安服務如SaaS、PaaS、IaaS等興櫃、上櫃都會積極推動，91APP*-KY就是一個SaaS，未來如有群聚效果，就會設立一個新的產業類別隨全球數位轉型加快腳步，數位雲端服務公司與資安產業蓬勃發展，將與中介機構及相關產業協會合作，加強推動相關產業公司進入資本市場，期望打造成下一個新興產業發展聚落。