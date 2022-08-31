連49買!解封商機肉很多 投信加碼這檔近2千張

台股今（31）日開低走高，終場大漲141點，收15095點，重登萬五大關，成交量也站上2,078億元。為迎解封商機，航空雙雄連2漲，華航（2610）、長榮航（2618）今皆放量漲逾2%。外資轉買超逾27億元，投信也連49買，小買2.6億元，再寫史上最長連買紀錄，明天就要挑戰連50買了。

華航為搶復甦商機，昨（30）日通過1,400億元購機案，將買16架波音787-9客機，在目前台美關係緊密時刻，引來「飛機外交」爭議，網友質疑是「向美國繳保護費。」但不管如何，投信力挺政府，對華航連3買，累積買超近2千張。

華航表示，疫情改變航空市場，以波音787-9客機來說，較前代機型減少約20％油耗與碳排，腹艙載貨可容納36個貨櫃比其他機型多，對於靠貨運度過疫情挑戰、嚴控油價侵蝕獲利的華航來說，符合企業發展最大效益。華航去年大賺93.8億元，創史上新高，今年上半年賺34.9億元，創同期新高。

萬寶投顧分析師蔡明彰表示，傳9月底邊境解封，先受惠是航空。美國暫停中國四大航空9月26個航班，影響中美航線機票看漲，也造成航空雙雄華航、長榮航有轉機的替代需求。而華航高點2月31.95元，整理半年，長榮航高點4月37.6元，整理時間較短。所以，華航的股價基期較低，且整理時間較久，反映9月底邊境解封，股價漲幅會較大。

據統計，投信今日10大買超個股：友達（2409）、華航（2610）、仁寶（2324）、英業達（2356）、開發金（2883）、永豐金（2890）、威強電（3022）、元大金（2885）、和大（1536）、大聯大（3702）。

投信今日10大賣超個股：中鴻（2014）、遠傳（4904）、華通（2313）、長榮（2603）、乙盛-KY （5243）、健策（3653）、中信金（2891）、虹堡（5258）、貿聯-KY（3665）、富邦科技（0052）。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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