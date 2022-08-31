8月31日一分鐘強弱勢股
8月31日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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基亞(3176)
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10.00
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BA.5疫情9月中下旬恐達高峰，防疫概念股再起
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醣聯(4168)
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9.98
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美股重挫，資金湧入生技醫療等股票避險，族群性熱絡
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M31(6643)
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9.97
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無庫存利多，IP矽智材族群輪動，本周再度啟動攻勢
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毛寶(1732)
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9.97
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開學季遭疫情攪局，資金重回防疫概念股，毛寶漲停
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威盛(2388)
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9.96
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傳明年蘋果推出元宇宙產品，威盛為宏達電相關企業，漲價大漲
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熱映(3373)
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9.93
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開學季+BA.5疫情升溫，防疫概念股獲買盤進駐
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亞諾法(4133)
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9.93
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疫情再攀高，亞諾法為防疫概念股，股價漲停，重回年線
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穩懋(3105)
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9.85
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蘋果及安卓陣營下半年續推新款機種，砷化鎵營運可望落底
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高端疫苗(6547)
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9.70
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Omicron變異株BA.5擴散，新冠疫情再進入高峰期
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高力(8996)
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9.62
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大型資料中心浸泡式散熱處理系統，出貨暢旺，股價漲停
製表：王淑以
8月31日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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台翰(1336)
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6.96
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看好歐美客戶需求，台翰越南產能擬再擴充，股價漲多壓回
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合邦(6103)
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6.43
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7月合併營收跳升至1千萬，年增2.6倍，但漲多回檔修正，
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世紀(5314)
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5.81
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營運疲弱，單月營收成長動能不大，前7月營收年減67%
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大學光(3218)
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4.93
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7月營運走強，但外資連3日賣超，投信連2日賣超
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陸海(5603)
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3.44
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貨櫃運輸及倉儲業務業者，因貨櫃海運市況走淡，股價走低
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元太(8069)
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3.04
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元太登櫃買市場市值王，為今年黑馬股，漲多略回檔
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裕融(9941)
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2.99
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辦理現金增資，每股訂價150元已募集完畢，股價走低
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大億金茂(8107)
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2.60
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攜手敏實跨自駕車，法人估今年EPS創3年新高，回跌修正
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凡甲(3526)
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2.22
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7月營收年減6%，月減7%，外資連3日賣超，震盪整理
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榮運(2607)
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2.13
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貨櫃海運市況走疲，影響榮運租櫃及貨櫃廠營運，股價走跌
製表：王淑以
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