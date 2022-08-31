8月31日一分鐘強弱勢股

8月31日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

基亞(3176)

10.00

BA.5疫情9月中下旬恐達高峰，防疫概念股再起

醣聯(4168)

9.98

美股重挫，資金湧入生技醫療等股票避險，族群性熱絡

M31(6643)

9.97

無庫存利多，IP矽智材族群輪動，本周再度啟動攻勢

毛寶(1732)

9.97

開學季遭疫情攪局，資金重回防疫概念股，毛寶漲停

威盛(2388)

9.96

傳明年蘋果推出元宇宙產品，威盛為宏達電相關企業，漲價大漲

熱映(3373)

9.93

開學季+BA.5疫情升溫，防疫概念股獲買盤進駐

亞諾法(4133)

9.93

疫情再攀高，亞諾法為防疫概念股，股價漲停，重回年線

穩懋(3105)

9.85

蘋果及安卓陣營下半年續推新款機種，砷化鎵營運可望落底

高端疫苗(6547)

9.70

Omicron變異株BA.5擴散，新冠疫情再進入高峰期

高力(8996)

9.62

大型資料中心浸泡式散熱處理系統，出貨暢旺，股價漲停

製表：王淑以

8月31日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

台翰(1336)

6.96

看好歐美客戶需求，台翰越南產能擬再擴充，股價漲多壓回

合邦(6103)

6.43

7月合併營收跳升至1千萬，年增2.6倍，但漲多回檔修正，

世紀(5314)

5.81

營運疲弱，單月營收成長動能不大，前7月營收年減67%

大學光(3218)

4.93

7月營運走強，但外資連3日賣超，投信連2日賣超

陸海(5603)

3.44

貨櫃運輸及倉儲業務業者，因貨櫃海運市況走淡，股價走低

元太(8069)

3.04

元太登櫃買市場市值王，為今年黑馬股，漲多略回檔

裕融(9941)

2.99

辦理現金增資，每股訂價150元已募集完畢，股價走低

大億金茂(8107)

2.60

攜手敏實跨自駕車，法人估今年EPS創3年新高，回跌修正

凡甲(3526)

2.22

7月營收年減6%，月減7%，外資連3日賣超，震盪整理

榮運(2607)

2.13

貨櫃海運市況走疲，影響榮運租櫃及貨櫃廠營運，股價走跌

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組