貨櫃三雄被降評喊冤？投顧大咖替長榮平反

今年來貨櫃海運市場旺季不旺，預期淡季會更冷清，運價難漲易跌。近年最力挺貨櫃三雄的本土投顧話鋒一轉，認為三雄股價要強過大盤有難度，並大動作下修評等至「中立」。趨於保守的看法引發市場譁然，投資人心慌慌，統一投顧董事長黎方國則不這麼想，直言長榮股價被嚴重低估。

黎方國進一步向媒體說道，貨櫃股3家公司股價低於淨值，亦低於重置成本，再者，這3家公司的本益比與本淨比相當，物美價廉但投資人棄若敝屣，即顛覆了所有投資學理論。他也以長榮為例，假設其今年每股盈餘67元，那麼今年底淨值可達113元，如今本益比、本淨比低於重置價值，從另一個角度看，將長榮的品牌價值、碼頭與物流倉儲投資、各項無形投資納入考量，股價確實被嚴重低估。

本土投顧最新報告推算，長榮（2603）今年每股盈餘（EPS）為67.69元，明年26.41元，股票參考價87.9元；陽明（2609）今年EPS為56.08元，明年22.29元，參考價79.6元；萬海（2615）今年EPS為38.73元，明年13.87元，參考價86.3元。本土投顧也建議，等到運價恢復漲勢或是公司積極實施庫藏股時再進場。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 廖小蕎）

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