8/31盤中熱門焦點股

今（8/31）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）AMD推最強電競心臟 概念股臉色紅潤

AMD最新發表採用全新「Zen 4」架構的Ryzen 7000系列桌上型處理器，為遊戲玩家、狂熱級玩家以及內容創作者開啟高效能運算的全新時代。

AMD Ryzen 7000系列帶來領先業界的遊戲效能，強悍的內容創作運算力，並結合全新AMD Socket AM5平台發揮先進的擴充性。在新品帶動終端需求的預期下，電競PC、主機板品牌廠微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515)等早盤領漲。

隨著Ryzen 7000系列桌上型處理器問市，AMD同步發表全新Socket AM5平台，帶來雙通道DDR5記憶體等多項頂尖連接功能。

AM5平台配備多達24條PCIe 5.0通道，使其成為AMD迄今最具擴充性的桌上型平台。此外，AM5平台支援眾多全新以及持續演進的技術，包括PCIe Gen5與DDR5記憶體，讓使用者能透過Socket AM5解決方案提升其主機效能，該平台預計將一路支援至2025年後。

Socket AM5主機板將搭載4組新款晶片組，包括：AMD X670 Extreme/AMD X670/AMD B650E/AMD B650，玩家可依據效能需求選擇。新款主機板的建議市場售價從125 美元起，AMD X670與X670E晶片組將於9月上市，AMD B650E與B650晶片組將在10月上市。

AMD資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD Ryzen 7000系列帶來領先業界的遊戲效能，強悍的內容創作運算力，並結合全新AMD Socket AM5平台發揮先進的擴充性。透過新一代Ryzen 7000系列桌上型處理器，我們堅守維持領先與持續創新的承諾，為玩家與創作者提供極致PC體驗。

全新Socket AM5主機板將搭載4組新款晶片組：AMD X670 Extreme：支援PCIe 5.0顯示卡和儲存，帶來最強大的連接性和極致的超頻能力註11。

AMD X670：滿足狂熱級玩家所追求的超頻功能，支援PCIe 5.0儲存及選配的PCIe 5.0顯示卡。AMD B650E：專為講究效能的使用者設計，支援PCIe 5.0儲存及選配的PCIe 5.0顯示卡。AMD B650：專為主流使用者量身設計，支援DDR5記憶體與選配的PCIe 5.0。（時報資訊 任珮云）

（2）汎銓掛牌上市 早盤股價大漲23.5%

半導體技術分析服務廠汎銓今天以每股100元掛牌上市，股價表現強勁，早盤達123.5元，大漲23.5%。

汎銓董事長柳紀綸在上市典禮中表示，汎銓成立17年，他來自IC設計公司，團隊夥伴來自半導體廠製程整合部門及實驗室。

柳紀綸說，開始創業時候，汎銓定調不要做一般的實驗室，必須成為被半導體產業依賴的專業公司。從創立一開始，不是單純買設備被動式服務客戶，一直戮力做技術研發。

他表示，17年來，汎銓已經建立高技術門檻，材料分析方面有4大專利，故障分析也建立3大專利，並在台灣材料分析市占率過半。

展望未來，柳紀綸表示，汎銓要複製台灣成功方式，做全球化服務，當全球各地先進製程晶圓廠一一成立，汎銓要取得全球材料分析市占率過半，未來會更努力往前衝，跨大步邁向全球。

汎銓今年來營運持續穩健成長，累計前7月營收9.58億元，較去年同期增加20.43%。汎銓預期，隨著整體檢測服務量能擴大，客戶需求熱絡，加上跨國委託訂單挹注，下半年營運成長可期。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.敬鵬(2355)：Q3需求激勵營運看佳，開盤續強跳高逾3%，成功站穩短均之上。

2.云辰(2390)：疫情升溫，身為高端概念股，今早勁揚7%。

3.汎銓(6830)：今日興櫃轉上市，無懼台股震盪向下，逆勢走高約20%。

4.熱映(3373)：防疫題材再起，今早強勢漲停，突破前高22.5元壓力區。

5.華建(2530)：潛在利多、增量帶價，多方繼續向上開攻，創下2年來高點。

6.康那香(9919)：買盤進場卡位防疫題材，外資30日買超688張，一舉攻高半根漲停板。

7.三商家購(2945)：中秋節隨來採購行情，低檔盤整許久，今早放量上漲5%。

8.華義(3086)：台股亂世無礙除息行情，今早走高3.5%，完成填息。

9.台積電(2330)：3奈米下半年放量生產，ADR下跌0.07%相對抗跌；外資持續賣超，開盤下跌4元至492元，但盤中翻紅拉抬台股。

10.高力(8996)：第四季續看旺，買盤持續追搶，股價續漲攻上110元新高。

11.恆大(1325)：本土疫情升溫，防疫概念股吸引買盤，股價強勢拉升漲逾5%。

12.華祺(5015)：上半年每股淨利達4.89元；7月營收年增30.7%，創新高，股價續漲突破62元再創新高。

13.長榮(2603)：辦理減資六成，舊股票最後交易日在下周二(9月6日)，股價續弱下探86元。

14.陽明(2609)：法人對產業前景看法轉保守，股價續挫，跌至76.6元前波低檔區。

15.長榮航(2618)：解封預期及外資轉買，股價開低翻紅。

16.M31(6643)：矽智財族群輪動，本周再度啟動攻勢，今早大漲逾6%連三紅。

17.祥碩(5269)：超微新處理器問世，後續出貨將有望漸入佳境，股價穩揚。

18.台星科(3265)：上半年EPS達3.97元，下半年應戰市場變數，股價開低暫失守50元。

19.大江(8436)：董座買自家股，組生技聯盟利多加持，早盤放量彈漲4%，觸及季線。

20.聚陽(1477)：法人看好毛利率和營益率估值擴增，上修2022～2024年EPS增幅2％～7％，早盤放量揚升3%，重返五日線。

21.泰博(4736)：BA.5虎視眈眈，檢測族群上緊發條，盤初勁揚逾4%，攻上近3個月高。

22.葡萄王(1707)：旗下三大事業體動能強勁，今年營運表現樂觀以待，本月來獲外資偏多操作，股價一路向上攀揚，早盤大漲半根停板，站上半年高峰。

23.高端疫苗(6547)：股價低檔盤整多日，今獲買盤強力點火快攻漲停，站上月線。

24毛寶(1732)：值開學季+BA.5疫情升溫，防疫概念股獲買盤進駐，盤初火速攻頂，攻上3個月高價。

25.揚明光(3504)：蘋果傳明年推出首發元宇宙產品，元宇宙概念攻勢再起，早盤衝高3%，挺進百元俱樂部。

26.中天(4128)：7月每股淨損0.13元，近日獲法人偏多操作，無懼遭列警示股，晨盤放量勁揚5%，改寫1年半高價。

(旺得富理財網 即時組)

（4）新藥、CDMO題材豐 生技當紅炸子雞

生技類股這波領先市場反彈，個股遍地開花，股價噴不停，今日再度成為市場寵兒，上市櫃生醫指數漲幅都在2.5%以上，基亞(3176)、中裕(4147)、高端疫苗(6547)、立康(6242)等十檔個股強鎖漲停板，股王藥華藥(6446)漲幅超過1%，多頭伺機挑戰600元，合一(4743)休息過後，多頭重啟攻勢，早盤站上300元大關，同集團的中天(4128)漲幅也在6%以上。

證券分析師張陳浩指出，生技類股沒有拉貨、終端消費的問題，生命能活下來的最大，所以成為台股盤勢不佳，電子股積弱不振時最好的選擇，預期未來新藥族群仍將引領生技類股衝鋒陷陣的主力，不妨注意有解盲、授權金、營收題材的新藥個股。

展望2022年下半年，新藥併購、授權、共同研發合作活動可望持續熱絡，包括新興療法、癌症腫瘤及新劑型等等題材都將成為各藥廠的重點。現階段國際經濟環境動盪，雖然為各產業增添了許多不確定性，但是新藥公司比較不會受到影響，還能為產品選題、市場潛力等方向，為新藥Pipeline加值，幫助產品在多數競爭者中順利出線。

近期生技股成為當紅炸子雞，包括部分資金由電子股轉移進生技股，以往生技新藥股本夢比很大，向來容易暴漲暴跌，不過，近期有不少的藥確實有所進展邁向業績落實的階段，投資人也比較清楚解盲、授權的議題，個股題材數量與豐富度提升，也使得獲利與成長動能大增。

除了新藥族群外，政府近年來大力鼓吹生醫產業發展CDMO(委託開發暨製造)，個股也成為熱門話題，近期也出現不少飆股。經濟部規劃「CDMO推動方案草案」，希望推動台灣成立CDMO國家隊，初步規劃以四年時間斥資110億元打造核酸藥物CDMO公司，這項計劃將在9月5日行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC)中提出討論。傳言將編列4年110億元預算，打造核酸疫苗或藥物自主供應鏈，年產規模可達10億劑。

隨著藥品專業分工越來越詳細，品牌藥廠代工製造委外，已是無可逆的趨勢，據國際調研機構GII的資料顯示，全球CDMO市場2020年約為1,601億美元，預計2026年將成長至2,426.4億美元，年複合成長率約7%，明顯高於傳統製藥產業的4.5%。台灣、韓國及中國大陸等都積極搶食這個市場，台灣政府擔任的角色僅能在前期，後期還是有待各業者定位好自已的角色，搶食CDMO的商機，成為中長期營運的成長關鍵。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）連跌12根停板 新世紀翻紅

即將下市的LED廠新世紀（3383）在連跌12根停板之後，今天9點30分左右打開跌停價，甚至翻紅至1.77元，和跌停價1.59元相比，價差已有11%，網友訝異「要活起來了？」、「100%要漲停了」也有人提醒「別傻傻地跳進去，以為有甚麼內線消息，只是隔日沖或當沖撬開想賺一波短線而已」。

LED廠新世紀（3383）及華上（6289）將在9月26日下市，近期有大單敲進兩檔個股，其中又以新世紀近兩天成交量都破千張，周一成交量有2424張，昨天也有1652張，讓網友很好奇，都要下市的股票誰會進去買?

今天新世紀打開停板翻紅，早上近11點股價1.77元，成交量3600多張，華上仍繼續吃下第13根跌停。網友在股市爆料同學會提醒「說到底只要幾百萬就能撬開 跟買幾張台積電的錢差不多 在座的各位搞不好大多都可以做到.. 只是心臟夠不夠大顆而已」。

LED廠新世紀昨應主管機關要求公告近期營運概況，7月營收持續減少至2700萬元，單月每股虧損0.43元。外資持股新世紀目前仍有1.1萬張，持股比例15.59%。

先前有網友提到，花個1、2萬買個幾十張，放在身上賭一把，說不定哪天會像力晶轉成力積電一樣鹹魚大翻身。

萬寶投顧董事長朱成志表示，力晶當初是景氣循環股，雖然下市，但大股東黃崇仁一口氣還在，力晶有技術，手上還握有王牌12吋廠，一旦等到機會來了景氣翻身，就能夠在股市重新再起，這和LED產業不同，LED受到中國大陸殺價競爭，想要翻身，產業選擇很重要。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網）

（6）營運下行風險增多 外資砍力積電目標價

晶圓代工廠力積電(6770)受客戶庫存調節影響，2022年下半年營運展望轉弱。美系外資出具報告認為，力積電目前股價估值仍高，鑒於至明年獲利展望疲弱，且面臨更多下行風險，營收和股價估值將進一步下滑，維持「遜於大盤」評等、目標價自33元調降至27元。

美系外資指出，貢獻力積電營收約40％的消費型DRAM定價條件正在惡化，現貨價格折扣達約30％，預期第三、四季售價均可能季減14～16％，且明年單季可能持續下滑。

由於CMOS影像感測元件（CIS）市場需求疲弱，美系外資指出，三星短期內正將CIS產能收回生產DDR3。長期而言，SK海力士及三星並未放棄消費型DRAM市場，正將4GB產品轉換至DDR4。

其次，成熟製程貢獻力積電營收約55％，美系外資認為，力積電主要客戶重新談判長約（LTA）價格、試圖提前重新安排訂單的風險正在顯現。由於成熟製程至少未來2～3季供過於求，認為力積電同意重新談判只是時間問題，使營收及毛利率面臨更大的下行風險。

同時，美系外資認為力積電明年不僅是面對產業低迷，還涉及銅鑼P5廠投資和晶合集成（Nexchip）競爭等更多特有問題。銅鑼P5廠擴產明年估將虧損30億元、約達營業利益的20～25％，且在2024年前很難達到損平，晶合集成激進的擴產計畫則是另一個長期威脅。

由於調降消費型DRAM價格預期，美系外資將力積電第三、四季獲利預期分別調降1％及6％。同時認為由於力積電積極擴產、利基型DRAM售價疲弱及產能定價能力減弱，認為市場高估力積電明後2年毛利率，市場共識存在下行風險。

儘管力積電股價今年以來已腰斬，遠高於大盤的下跌18％，但美系外資認為力積電下行空間更大，維持「遜於大盤」評等，並將目標價自33元調降至27元。美系外資對力積電明年毛利率預期低於市場共識5.6個百分點，明後年每股盈餘預期則較市場共識低37％、20％。（時報資訊 林資傑）