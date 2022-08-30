8/31盤前》交換器出貨旺 6檔PCB吸睛

台股今（8/31）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.本土資金作為多頭最後防線，除國安基金緊盯盤勢變化，投信30日續買15.01億元，已連續48日買超，持續刷新史上最長連買紀錄，累計買超金額突破700億元大關，達705.43億元。

因此以中小型股為主的櫃買指數相對集中市場明顯活躍，不僅領先大盤站上月、季及半年線，也幾乎封閉29日所留下的空方缺口。

2.統計9月即將發放現金股利紅包的上市櫃公司共有238家，整體配發金額超過2,000億元，有望成為挹注市場活水。（閱讀全文）

3.台積電30日舉行年度技術論壇，總裁魏哲家指出，3奈米今年下半年會開始放量生產，並指出台積電3奈米不是只有「好看的，要實用」，以幽默方式暗諷競爭對手技術不如台積電。

魏哲家以「New World，New Opportunities（新世界、新機會）」為主題開講。其中，在先進製程布局上，他指出，台積電的3奈米製程即將量產，持續採用FinFET製程，並且已經接獲許多客戶訂單，公司會持續加派研發工程人員支援。（閱讀全文）

4.市場傳蘋果可能在明年推出首發元宇宙產品，將是蘋果2016年發表Apple Watch後，睽違七年後的首款穿戴式裝置，元宇宙概念趁勢聚焦，帶動揚明光等概念股股價上揚。

元宇宙為未來趨勢，相關概念股遍地開花，30日股價走強個股，除指標股威盛集團旗下威盛、建達，有2％以上漲幅外，光學股的揚明光、玉晶光兩檔個股漲勢更顯凌厲，揚明光更一舉拉上漲停板價98.6元作收。

5.電爐大廠東和鋼鐵30日參與高雄地方法院的投標案，以24.3億元順利標得小港源鋼企業一萬多坪的土地、廠房及設備。東鋼表示，待法院完成點交手續後，可儘快投入小尺寸的鋼筋生產，規劃年產量為30萬～35萬公噸，屆時，國內各廠加越南鋼廠的鋼筋年產量，可達到240萬公噸。

6.股市震盪，長線題材股買氣夯！美國《通膨削減法案》提高電動車購車減稅優惠門檻，政策牛肉加持，電動車概念股「有看頭」，連接線束廠貿聯-KY（3665）財報搶眼，30日衝上歷史新天價，同致（3552）、AES-KY（6781）、系統電（5309）齊漲逾4％。

車電概念股30日「馬力夯」，同致、AES-KY、系統電上漲逾4％，貿聯-KY、立凱-KY、華孚、倉佑、朋程、敬鵬、美琪瑪、致茂、聚和、胡連等個股漲幅也落在2％～4％。

7.基本面佳且本益比低的潛力股，常能吸引資金在行情低迷時，伺機進場承接。30日台股回穩，盤面上有包括臻鼎-KY、華通、明安、台星科、由田、大田、旺矽、允強、復盛應用、泰藝等10檔，本益比在10倍以下，今年來累積營收仍持續年增，且上半年每股稅後純益（EPS）也較去年同期成長，法人近二日來持續加碼、累積買超0.10億～1.76億元不等，不少個股同時擁有題材面的加持。

8.蘋果秋季發表會，即將於台北時間9月8日凌晨1時登場，外資對iPhone 14系列投以高度關注，預期兩款高階的iPhone 14 Pro與Pro Max主鏡頭升級4,800萬畫素，升級幅度為最大亮點，光學族群中以大立光為最大受惠者。

9.蘋果iPhone 14新機將上市，也讓蘋果首款AR/MR頭戴式裝置再成市場焦點，被點名是蘋果AR/MR頭戴式裝置首號Pancake透鏡供應商的玉晶光（3406）也加碼布局，外傳大陸廠房今年底可望進入小批量試產，以期儘速達到三年內非手機相關產品占比達三成的內部目標。

10.受惠肥料價格及需求雙高，微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）第二季營收年增61.26％，季增37％，稅後純益1.16億元，季增32.5％，年成長113.27％，EPS1.47元；上半年EPS為2.54元。

全宇生技-KY表示，在第二季交出營收、獲利雙增的漂亮成績單後，第三季邁入傳統旺季，將謹慎看待原物料市場變動對成本的影響，並適時調整產品及銷售結構。

11.車市8月傳統淡季表現可望不淡！受惠於本土疫情高峰期遞延買氣爆發，暑假國旅推升購車需求，加上特斯拉、福斯集團在內的進口車大量到港交車，車商一改原先對8月車市保守的態度，上修全月銷量預估15％至3.2萬輛，有機會創下近年車市「最強鬼月」的紀錄。

12.曜越（3540）旗下的曜越單車繼今年7月中旬在內湖開設曜越單車旗艦館後，又有新舉，近期又與全球衛星定位系統產業龍頭Garmin旗下的自行車訓練社Garmin Cycling Club牽上線，擬將科學化的數據分析導入自行車的騎乘訓練中。

13.華航千億購機，衝刺後疫情復甦商機，引起國際航空製造業搶單大戰。華航董事會臨時會30日通過訂購16架787-9客機，確定由美商波音搶單成功，以牌價計算，交易總金額不超過46.08億美元（約合台幣1,400億元），預計2025年起交付，亦即在亞太趕上全球客運全面復甦的時機，以新機提升競爭力搶市。

14.後疫情時代航空業開始復甦，航空公司也積極推動數位轉型，美國阿拉斯加航空宣布將推出電子紙行李標籤。

市調機構ePaper Insight測算，全球電子紙行李標籤的市場規模超過6億個，未來幾年將進入快速成長期。

15.市調單位指出，受到中國封控、品牌調節庫存影響，第二季全球智慧型手機產量僅有2.92億支，罕見季減6％、年減5％。面對第三季，預估Android陣營主力品牌三星、OPPO、小米、vivo產量都會年減10％左右，顯示下半年旺季堪憂。另外，市調也預估，在高通膨以及匯差的壓力下，預期蘋果新機i14系列售價漲幅將會限制在100美元以內。

16.CRIF中華徵信所公布2022年版「台灣工商業財務總分析」，2021年台灣製造業「平均毛利率」、「營業利益率」及「純益率」分別為12.4％、7.8％及11.3％，較2020年的10.2％、5.1％及8.0％明顯成長，且分別突跛2017年的12.2％、6.7％、9.6％高點，創2010年以來新高。

17.台積電30日舉行年度技術論壇，總裁魏哲家指出，由於汽車、手機等終端裝置含量越來越高，因此未來台積電將會朝向3DIC先進封裝、半導體晶片數量增加及強化供應鏈管理等三大方向耕耘，與台積電客戶一同邁向科技創新領域前進。

18.受原物料行情飆漲，鋰電池與電動車供應缺口擴大，加上新台幣匯率重貶，明年電動車價漲定了！現代（Hyundai）汽車開出漲價第一槍，預告明年台灣交車的Ioniq 5電動車定價最高漲17.9萬元，頂級款定價突破200萬元大關，仍澆不熄車迷搶購慾望，候車訂單已排到二年後。

19.新台幣貶值是今年壽險業經營最大的好消息。據金管會30日公布最新統計，7月底新台幣對美元續貶至29.938元，前七月變動幅度逾8.1％，壽險業海外投資若完全不避險，兌換利益將達9,529億元，創史上同期新高，由於8月新台幣貶至30元，壽險未避險兌換利益估計將破兆元。

20.央行總裁楊金龍30日強調，「中小企業專案貸款融通方案」承相關部會及各金融業鼎力支持，並搭配信保基金協助，在短時間內，以三大誘因、三大策略，發揮四大成果，順利協助中小企業度過疫情難關。

21.立法院財委會新會期即將開議，金管會預計推動兩大法案優先修法，一條是擬將大量持股申報及公告門檻自10％下調至5％，讓上市櫃藏鏡人無所遁形，另一條則是爭取開放REITs採基金架構發行，目前兩項法案都在行政院審查中。

為使公司股權重大異動資訊可即時並充分公開，金管會擬將大量持股申報及公告門檻由現行10％下調為5％，並給予一年緩衝期，明定修正條文自公布後一年施行。

22.台灣三星行動通訊事業部執行副總陳啟蒙表示，Fold 4、Flip 4預購量較前代成長超過兩成，由於預購開出紅盤，台灣三星也調整折疊新機在台銷售成長目標，有機會從年增20％、挑戰年增50％。

23.針對新光金控與台新金控合併，前新光金董事長吳東進首度提出三條件，一是合併必須以新光800萬客戶、40萬名股東及1萬多位員工的最大利益為優先考量；二是應依法合規，必須先有具體要約、雙方簽署無拘束力的意向書、由獨立董事成立特別委員會審議評估；三是新柏指派三席有利害關係的董事在討論合併案時，應利益迴避。

24.電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）29日表示，特斯拉期望能在年底前完成全自駕技術研發，並在美國或甚至歐洲市場廣泛推出。

25.受到疫情影響，打亂全球離岸風電建設期程。經濟部30日表示，累積至29日已完成今年第100座風機安裝，加上過去完成43座，累計已完成143座風力機，朝年底突破累計200座目標前進。

26.法人表示，按照網通廠展望來看，交換器長期規格提升的趨勢不變，今年400G出貨也有望較去年明顯增量，需求增溫帶動下，預期PCB供應商如上游銅箔基板廠台光電（2383）、聯茂（6213），交換器用板供應商金像電（2368）、高技（5439）、瀚宇博（5469）、博智（8155）等業者受惠。（閱讀全文）

27.志聖（2467）、群翊（6664）之PCB設備廠對後續營運展望相對樂觀，主要成長動能來在IC載板、半導體、封測等相關需求，兩家業者訂單能見度均明朗、在手訂單也維持在高檔水準。

28.大宇資訊（6111）自研的新遊戲近期推出後取得好成績，大宇資表示，旗下改編自驚悚電影《女鬼橋》的第一人稱隱蔽式恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》自8月25日在Steam平台正式開售獲得好成績，同時也同步開售7國語系，預期將有望為大宇資第三季營運挹注新動能。

29.超微（AMD）正式推出全新一代桌上型PC平台Ryzen 7000，預計9月底將在全球開賣。法人認為，替超微打造晶片組的祥碩（5269）後續出貨將有望漸入佳境。

30.鑄件大廠永冠-KY（1589）30日宣布，泰國廠正式動土興建，預計2024年完工啟用，第一階段投資金額27億泰銖、年產能達4.5萬噸，將生產注塑機，陸域風機，機器人相關及電動車等產品所需的鑄件，主攻東南亞、歐美及印度等市場，並與台中港新廠進行分工。

31.智伸科（4551）上半年EPS、前七月合併營收創同期新高。7、8月車廠暑休，工作天數減少，汽車零件出貨受影響，仍比第二季好轉。智伸科預期，汽車產業客戶拉貨力道強，醫療、電子兩事業體客戶需求增溫，下半年營運可望優於上半年。

32.中國太陽能行業協會統計，上半年大陸太陽能發電裝機30.88GW、年增137.4％，已超過去年前十個月裝機的總和，據各省裝機的規劃內容，預計太陽能市場可望開啟加速模式，將今年新增裝機預測調高10GW，全年達85～100GW，也為EVA三雄台塑、台聚、亞聚的營運添利。

33.宏碁集團旗下小金虎上半年營運成果頗佳，建碁（3046）、展碁國際（6776）及宏碁資訊（6811），不僅營收衝高，上半年獲利表現也都刷新同期新高，稅後每股純益（EPS）分別達1.37、2.31、5.72元。

34.美國聯準會（Fed）9月升息3碼機率大增，台美利差持續擴大，加上外資今年以來賣超逾兆元，境外資金回流，新台幣匯率30日最低來到30.482元，續往2020年3月疫情爆發以來的最低點靠近，鈺齊-KY（9802）、明安（8938）等新台幣貶值概念股吃香。

35.看好電動車零組件市場商機，和勤（1586）電動車零組件新品出貨量穩定攀升，及產品組合持續優化下，公司營業毛利率已逐季提高。

和勤表示，由於原物料價格回落，加上下半年在新品增量助威下，公司預期下半年營業毛利率將向上提升，下半年旺季獲利成長可期。

36.朝半導體靠攏，宏齊（6168）因大股東久元以IC測試為主力業務，去年半導體大缺，透過久元引介客戶，宏齊也順利切入IC封裝，目前營收占比不到5％，不過公司斥資擴產，預期2023年第二季營收占比上看15％，約當成長三倍以上，IC封裝將扮演未來兩年成長主力。

B.利空因子：

1.美國經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）指出，美國經濟最糟的狀況還未到，今年上半經濟呈現負成長，可能正預告一場持續到2024年的更嚴重衰退即將來臨。他提到，唯有出現「奇蹟」，美國經濟才能避免衰退。

2.為期半個月之久的四川和重慶限電，在30日宣告解除，而新冠變種病毒卻在多地引爆新疫情，包括深圳、成都、武漢等地，已緊急升級防控措施。

其中，深圳擁有電子代工大廠富士康的龍華區、福田區的「電子第一街」華強北商圈，均遭封控。限電和疫情接踵而來，市場擔憂供應鏈再受衝擊。

3.美中貿易全國委員會（USCBC）30日公布最新調查結果顯示，中國嚴格的新冠封控措施已超過美中關係惡化，成為在中國的美國企業最關切的變數。調查顯示，96％受訪企業在中國大陸的業務，都曾因疫情封控措施而受到負面影響；一半以上的企業表示，防控措施是取消或推遲在中國大陸投資的一項原因。

4.玉山投顧研究部協理湯麒國分析，台股近期反應美聯準會9月將升息2碼～3碼，且升息步伐將持續到明年上半年，導致市場對於明年下半年有可能降息的預期落空，美元維持強勢，新台幣走貶，造成資金外流，7月M1B及M2年增率雙雙下滑呈現「死亡交叉」，資金動能轉弱。

5.新光金控30日舉行線上法說會，揭露子公司新光人壽第二季處分資本利得為48.4億元，是2018年第四季之後的14季新低，而以往上半年都是壽險實現股債利得、衝刺獲利旺季，若以第二季來看，新壽第二季實現獲利是2013年之後的九年同期新低。

6.股市波動風險大，壽險業「減股就債」。金管會30日公布最新統計，到7月底壽險業持有的台股總市值為1兆7,662億元，7月約減碼330多億元，國外股票亦降到新台幣5,373億元，單月亦約減少300多億元，同時間壽險國外投資增加3,733億元，不含外幣保單亦加碼2,328億元，是20個月的最大增幅，主要都是加碼美元債券。

7.BA.5病毒襲台，疫情明顯升溫。指揮中心30日公布，國內新增31,178例本土個案，與上周相比增加19.5％，也是暌違49天再次突破3萬例。發言人莊人祥表示，預估31日本土確診數恐超過3.4萬人，下周三可能突破4萬人，預估一周約增加5,000～6,000人。

8.歐洲電價今年來不斷飆漲創新高，尤其俄羅斯一再停止天然氣供應，做為歐洲電價基準的德國電價期貨29日盤中每千度電（MWh）首次升破1,000歐元，但在德國政府表示天然氣庫存量不斷增加後令電價暴跌，專家認為走勢並不正常。

德國2023年交付電價29日在歐洲能源交易所（EEX）盤中每千度電上漲逾6％報1,050歐元創新高，是去年同期11倍。即使其後翻黑急跌逾20％報775歐元，但跟1月初不到150歐元相比仍高得嚇人。

9.大陸傾國之力欲突破被美國封堵的半導體領域，但現實狀況帶來的考驗愈來愈嚴苛，外力、內在因素、行業不景氣三重壓力，形成巨大天花板，使大陸的晶片技術發展愈來愈吃力。

工信部30日發表數據指出，前七個月積體電路產量年減8％至1,938億塊，年內產量不但持續低迷，且衰退幅度是愈來愈大。另一方面，出口積體電路年減7.7％至1,647億個，自6月疫情暫緩後才稍穩住的衰退勢頭再起，7月降幅進一步擴大，後市恐不樂觀。

10.金管會公布，截至8月29日為止，防疫險今年以來累計理賠已近592億元，是今年防疫險保費的13倍以上。同時8月以來，周周理賠金額都逾57億～58億元，8月底累計理賠就會破600億元，且以此速度下去，推估9月底防疫保單加上疫苗險理賠就將破千億元。

11.投資新興市場哪些國家最虧？最新名單揭曉。根據金管會最新統計，國內全體金控集團海外曝險中，若以新興市場國家來看，第二季發生投資評價減損，即投資曝險損失最多的國家，前五名為墨西哥、印尼、智利、泰國和哥倫比亞，投資減損金額分別等值新台幣143億元、104億元、62.6億元、32.48億元、31.07億元、31.03億元。

12.PCB設備廠牧德（3563）同樣也在積極掌握陸資廠投資載板的需求，以及客戶移往東南亞分散產能的需求，不過短期市場仍受到戰爭、通膨等干擾，公司對下半年展望呈謹慎保守，估第三季落底、第四季回升，明顯好轉會落在明年第一季。

另外，鑽針廠尖點（8021）先前提到，由於市場調整庫存、終端需求下修的氛圍濃厚，整體市況保守，不易看到明顯的成長動能，目前看像是半導體、伺服器等高階產品需求相對較佳，因此保守看待第三季營運，估與第二季持平或微幅衰退。

13.華新第二季EPS為1.59元，優於市場預期，但7、8月國際銅、鎳價走跌，也讓後續運營情況受到矚目。法人出具報告指出，若不含出售美國Borrego案場開發部門稅後純益2.3億美元，第三季獲利將比第二季明顯下滑，EPS不到1元，但全年獲利會優於去年。

14.IC設計廠原相（3227）指出，由於消費性客戶拉貨放緩、遊戲機客戶缺料影響，第三季幾乎全產品線出貨都將低於第二季，且預期庫存調整時間至少需要兩個季度的時間，出貨才有望重新回溫。

15.俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）於周二（30日）表示，由於合約糾紛，從本周四起將全面暫停向法國能源巨擘Engie供應天然氣，加劇市場對冬季能源供應的擔憂。

16.即使德國天然氣儲存量已快要達標，但能源問題仍難以解決，巨頭Uniper正在向德國國有銀行KfW尋求增加40億歐元（約新台幣1200億）的信貸額度，來解決當前的資金危機，此前才傳出Uniper半年以來已經出現高達126億美元（約新台幣3780億）的虧損，是德國企業史上最高的損失金額。

17.由於美國7月職位空缺增加，且消費者信心也反彈回升，美國聯邦準備理事會（Fed）料更有理由積極升息以對抗通貨膨脹飆漲，美股連續第三個交易日收低。

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