創新板今年拚十家掛牌 證交所火力全開

創新板2022年以來僅一家掛牌，證交所卯足全力、火力全開！證交所總經理簡立忠30日表示，「積極推動及活化創新板」是證交所今年重點工作，目前兵分三路，不只到各創新中心、基地去推動，也建立造市制度、降低合格投資人門檻，目前合格投資人總數已達10萬，2022年全年希望能拚十家掛牌，且明年要比今年更多。

簡立忠表示，為推廣創新板，證交所卯足全力、火力全開，希望有更多好公司多來掛牌。由於創新板必須是合格投資人、法人才能投資，但之前合格投資人少，證交所也積極做合格投資人獎勵措施並降低合格投資人資歷，財力證明從1,000萬元降至500萬元，目前總數已拉高至10萬人，今年創新板第一家掛牌後日均交易量有400至500張左右。

簡立忠表示，創新產業一來成立時間短，二來看的不是獲利而是潛力或市場認定，風險較高，所以有合格投資人限制，目前第一家掛牌了，做些成績後會再持續放寬。

至於2022年目標，簡立忠表示，「創新板」的競爭對手是國外大交易所，而亞洲重要交易所近年來成長都在創新板板塊，各國都在全力發展，僅管對台灣創新量能有信心，可以做起來變聚落，證交所也接觸許多家企業、也都有意願，但還在觀察創新板掛牌後的交易情形，希望把造市制度、資訊揭露、投資人開戶數拉高等，至於目標他說「硬著頭皮訂下十家」，為此證交所董事長也積極拜訪創新公司。

簡立忠認為，2023年目標會比今年要多。他表示，有持續在接洽，國外大廠也來台，目前口袋名單上有200多家潛力公司，但有些尚未成熟的，交易所也希望吸引亞洲品牌有價值的公司來掛牌。

簡立忠指出，交易所積極各個創新中心、創新基地去推動，讓新創了解一來到交易所創新板掛牌後可見度更高，投資人會更知道公司，二來投資人更便捷，且來創新板開板時已有造市者制度出來，設有獎勵制度，會讓交易更順暢，三來合格投資人已達10萬人。另外，交易所也對中介機構加強來宣導，像會計師事務所也來召集承銷商來宣導，只要有關鍵技術、創新數據經營能力、創新經營模式者都適合來掛牌。

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