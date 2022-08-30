蘋概大反攻！揚明光漲停 這檔創2年新高

蘋果iPhone 14將於台灣時間9月8日登場，面對美股殺低、台股盤整逆風，蘋概股反而氣勢如虹，領頭羊大立光（3008）漲逾2%至1,945元，玉晶光（3406）漲近6%至434.5元，揚明光（3504）亮燈漲停至98.6元，華通（2313）也漲逾3%至53.4元，創2年新高。

花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀表示，預期iPhone 14系列下半年出貨9,000萬支，4,800萬畫素主相機將占新品訂單的45％，大立光在高階主鏡頭又占逾7成，因此看好大立光第四季營收年增率轉正，終結連二年衰退。大立光明、後年EPS上看163.2元與181.7元，大立光目標價升至2,900元。

據外電報導，蘋果可能明年推出首款AR/VR頭戴式裝置，Apple AR/MR將配備2個3P Pancake模組，而Pancake透鏡主要供應商為玉晶光與第二供應商揚明光，市場看好玉晶光及揚明光營運將受惠。

HDI廠華通受惠於蘋果新機放量，且公司備有發電機，降低四川限電停工衝擊，法人預期，華通8月營收可望超越7月，挑戰單月新高，8月營收可望創高也吸引買盤進場，今天股價強勢大漲，創下2020年8月6日以來新高。

華通上半年稅後盈餘為33.26億元，每股盈餘為2.79元，年增115%，創近年同期新高；由於進入旺季，華通7月營收攀升至68.88億元，月增15.41%，年增28.56%，為今年單月新高，累計前7月合併營收為407.7億元，年增31%。

分析師表示，對於聯準會鷹派立場，市場需要時間來消化，投資人可以中長線布局抵禦短線震盪，慎選符合趨勢族群，可多關注蘋概、電動車及半導體上游等；另金融股通常是政策護盤工具，也可多加留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）