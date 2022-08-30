外資賣超184億 台股擁這優勢 趨堅整理

外資賣超184億 三大法人賣超台股178億元

外資等三大法人周二（8/30）合計賣超台股178.67億元。包括外資與陸資賣超184.72億元；投信法持續逢低加碼，單日買超14.88億元；自營商自行買賣部分係賣超4.64億元，避險部分係賣超4.2億元，合計單日賣超8.84億元。

（工商時報 數位編輯）

台積電翻黑金融下殺 台股量縮萬五得而復失

櫃買OTC指數撐盤有限，電子股尾盤回檔，台積電翻黑，金融下殺，台股萬五大關得而復失，終場收在14953.63點，上漲27.44點。法人指出，指數有機會在14000點至14500點出現底部。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出鷹派升息訊號，美股4大指數續弱，台股今天代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚，電子權值股回神，金融翻紅，加權指數在11時過後翻揚，12時30分後一度重返萬五大關，最高來到15027.5點，上漲101.31點。

尾盤台積電翻黑，電子股回檔，金融下殺，終場加權指數漲幅收斂，萬五大關得而復失，收在14953.63點，上漲27.44點，漲幅0.18%，成交值相對萎縮至新台幣1830.69億元，電子股上漲0.21%，金融股跌0.41%，航運小漲0.07%。

晶圓代工龍頭台積電翻黑，終場收496元，跌2.5元，跌0.5%，市值來到12.86兆元。聯發科終場收657元，漲0.61%；聯電終場收40.4元，上漲1.13%。

鴻海收108.5元，小漲0.46%，日月光投控收在84.6元，漲0.24%，台達電收264元，漲0.57%。

航運股漲幅收斂，長榮終場收88元，漲0.11%，萬海收86.1元，跌0.23%，陽明收78.9元，跌0.88%；航空雙雄長榮航收33元，上漲1.23%，華航收22.25元，漲0.23%。

金控股尾盤回檔修正，其中富邦金收在57.3元，跌0.52%，中信金收23.25元，下跌1.06%，兆豐金收35.45元，跌0.14%，國泰金收44.45元，下跌2.52%。

台新主流基金經理人沈建宏表示，目前市場關注變數包括美國聯準會加速升息與縮減資產負債表後，對通膨能否降溫；此外，俄羅斯與烏克蘭戰爭後續情勢變化也備受關注。

展望台股後市，沈建宏指出，由於融資餘額跌破2000億元，波段來看，融資減幅大於加權指數跌幅，且7月下旬台股反彈後，融資並未增加，籌碼相對安定，預期加權指數有機會在14000點至14500點出現底部。

觀察類股族群，沈建宏表示可留意汽車與電動車、經濟解封受惠股、伺服器產業、低軌衛星供應鏈、下半年有新產品鋪貨效應的蘋果供應鏈，以及系統性風險下跌下股價超跌、且兼具高股息與產業成長性次族群。

(中央社)

《盤後解析》台股盤整ing 四族群有看頭

台股今日受美股期指翻紅、亞股多數走高帶動，盤初由電子權值大軍牽手航海王帶頭上行，大盤開低後快速翻紅，盤中元宇宙概念股升空、車用族群踩油門、面板族群也紅光滿面，齊力推升大盤重返萬五大關、達15027.5點，惟13:00過後權重股調節賣壓轉沉，加上金融股持續疲弱，拖累指數震盪向下，資金轉進櫃買市場，終場集中市場漲27.44點、收14953.63點，萬五關未能站穩，總成交值縮減至1830.69億元；櫃買市場漲2.64點、收197.69點，總成交值亦小減至621.91億元。

證券分析師張陳浩說，今日權值股拉回整理，不過，小型股十分活潑，櫃買市場表現十分強勢，目前美國鷹派言論強硬，恐將會使產業硬著陸，預期台股加權指數仍將會持續進行整理。由於年底選舉日期將近，不妨留意與政策面相關的族群，如生技、綠能，以及電動車及網通等等。

盤面上，台積電盤中雖一度站上500元，不過多頭乏力，收在496元，下跌0.5%；南染(1410)轉型不動產租賃業務為主，連兩日跳空漲停，收在44.2元；台康生技(6589)收在漲停板129.5元，續創波段高；太陽能需求夯，達能(3686)、倉和(6538)皆收在漲停板14.35、87.6元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，雖然台股目前本益比處於長期平均以下，但由於全球經濟成長率持續受到下修，而台灣屬於出口導向經濟體，若外部環境表現疲軟，將影響企業獲利動能，不利於本益比擴張走勢，不過台股仍有高殖利率優勢，有助於法人資金回補，目前以投信法人買超態勢最為積極，加上國安基金買盤，對於台股能形成一定的支撐。

（時報資訊 郭鴻慧）

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