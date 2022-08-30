8/30上市、櫃企業營運快報

今（8/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.聯生藥（6471）宣布，美國FDA已同意由NIAID/NIH（美國國家過敏與感染症研究中心/國家衛生研究院）申請研究UB-421單株抗體在產生多重抗藥性之HIV-1感染者身上進行的臨床試驗（抗CD4單株抗體UB-421與最適化的抗逆轉錄病毒治療併用、應用於多重抗藥HIV-1感染患者的單臂開放標籤2期試驗）。

2.淘帝-KY公告上半年財報，合併營收新台幣12.5億元，稅後淨損4632萬元，每股稅後虧損0.43元，未來將採取強化線上銷售業務布局，提供整體營運良好動能。

淘帝-KY上半年每股稅後虧損0.43元，較去年同期每股虧損4.48元大幅收斂，淘帝-KY說明，受惠上半年TOPBI品牌線上營收比重較去年同期的28%攀升至53%水準。

3.由富邦證券輔導的醫療模具設計開模製造商善德生技（4115），將於8月31日正式興櫃掛牌。

富邦證券資深副總吳春敏表示，善德生技累積數十年專業醫療模具設計開模製造經驗，為通過GMP、美國FDA、歐洲CEMARK等國際認證及查廠之專業醫療器材製造廠，未來也將引進自動化設備，朝自動化生產及上下游垂直整合邁進，並持續增加高毛利的高階醫材產品及開拓國外市場，營運成長可期。

4.國科會指出，2022行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將於9月5日登場，由國家科學及技術委員會科技辦公室擔任幕僚，以新高度擘劃科技政策藍圖、高效率協調資源統合運用，導引跨域協作、跨界融合，共同布局我國精準健康產業發展戰略。

5.譜瑞-KY(4966)訂8月31日9時受邀參加摩根士丹利證券舉辦之Virtual Asia TMT Conference 2022線上法說會，會中就公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。簡報資料請參閱台灣公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。

6.宏佳騰(1599)周二宣布推出品牌電車全車系中首款以皮帶傳動的全新Ai-1 Ultra Belt；Ai-1 Ultra Belt搭載CROXERA 6並搭配全新調校，提升智慧騎乘體驗與感受。宏佳騰表示，智慧電車品牌成立3年來，憑藉獨特風格與創新研發，已累積近3萬名車友的支持，Ai-1系列更以87%占比穩居宏佳騰電車全車系銷售冠軍。

7.緯穎(6669)8月31日受邀參加Morgan Stanley舉辦之Virtual Asia TMT Conference 2022線上法人說明會。

8.駕駛人注意！北市9月1日起將對河濱公園違停車輛若未自行移車，依照車型大小最高處4800元罰鍰，水利處表示，新制是為提高颱風、超大豪雨期間違規停車的車主自主移車意願，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。

9.全球最為權威性的美食評鑑《米其林指南》，今年第一次對高雄和台南的餐廳進行評比，南台灣2家餐廳各獲一顆星，都是來自國城建設轉投資、在豪宅「定潮」設立的「承Sho」日式餐廳和法式餐廳「Liberté」，成為南台灣的唯一摘星餐廳。

10.財政部台北國稅局表示，2021年度綜合所得稅第1批退稅案件，未採用直接劃撥方式或填寫之存款帳戶無法撥入而採憑單退稅者，退稅憑單已於今年7月29日陸續以掛號寄發。

台北國稅局說明，該批次退稅憑單兌領有效期限至今年9月30日，截至目前尚未兌領者，計有5137件，金額計4005萬多元，請納稅義務人儘速利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換；但退稅金額未達5000元，納稅義務人可攜帶退稅憑單、國民身分證、印章，至台灣銀行台北市各營業單位兌領現金。

11.曜越(3540)深化自行車產業佈局，Thermaltake Bicycle曜越單車與全球衛星定位系統產業龍頭Garmin旗下自行車訓練社Garmin Cycling Club(G/C/C)首次合作舉行約騎訓練講座，希望透過此次活動推廣高科技的單車訓練與科學化的數據分析。

12.矽格(6257)周二召開實體法說會，客戶在手機、PC及記憶體相關IC進行庫存管控，矽格2022第三季營收恐將季減一成以內，但在車用晶片、網通、資料中心等相關晶片的需求持續暢旺，矽格會謹慎觀察實際情況，做好產能調配。今年第三季暫緩資本支出以節約成本，客戶新增需求由集團間產能調動來因應，第四季資本支出預估20億元，全年度評估50億元。

13.遠東銀(2845)為充實營運資金、強化資本結構、提升本行資本適足率，董事會決議現增5億股，每股面額10元，發行價格每股9.62元。並訂定現金增資認股基準日為9月12日，最後過戶日為9月7日，9月8日~9月12日停止過戶。另訂定除權交易日為9月6日。

14.新光金(2888)今天召開線上法說會，第二季底不動產報酬率只剩下0.004％，幾乎接近於零，台灣前兩大有名包租公收租都沒利潤？公司方面解釋，主要上半年央行升息因素所致，由於連續升息1碼及半碼，公司以收益法計算，折現率跟著調整，導致不動產公允價值產生評價損失，總共影響22億元。