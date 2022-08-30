複製航海王大行情？內行點名2檔生技股

誰能複製航運股大行情？內行點名2檔生技「漲更凶」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周在全球央行年會演說釋出「鷹派」言論，市場解讀9月升3碼可能性大增，美股連跌兩個交易日，台股今（30日）開低走高，早盤陷入平盤震盪，光電、生技、觀光、鋼鐵等類股異軍突起，終場上漲27.44點，加權指數收在14,953.63點，交易值1,830.689億元。

上市生醫類股今日勁揚1.13％、上櫃相關類股強漲2.06％，生技股表現依然搶眼；摩爾投顧分析師江國中指出，中天（4128）、合一（4743）拿到美國FDA醫材帶起這波生技漲勢，有機會完全超過去年航海王長榮（2603）及陽明（2609）的漲勢。

中天生技旗下的12間子公司都是未來的生技頂尖公司，旗下子公司中天(上海)生物科技有限公司與合一生技共同研發之 SNS812廣效性抗新冠病毒小核酸新藥，已向美國FDA提出一期臨床試驗申請（IND）；中天生技董事長路孔明為下一個十年產業積極布局，台灣已創造半導體十年產業，台灣生技產業將是下一個耀眼的十年產業，等大陸、東南亞藥證到手還有新藥授權，長期穩定獲利將帶動股價長波段的上漲。

合一生技新藥開發旗下「傷口外用乳膏 Bonvadis（ON101）通過美國FDA 510（k）實質等同性（Substantial equivalent）認定及上市許可。全球先進傷口照護產品市場的年複合成長率為6.5％，預計2026年可達139.44億美元（約合新台幣4,197億元）。挾著認列旗下新藥FB825授權國際藥廠簽約金入袋，6月營收衝至10.04億元，超越去年全年度，並創歷史新高，月增181倍、年增114倍；上半年營收10.37億元，年增42.7倍。

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（旺得富理財網 黃順德）