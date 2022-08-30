風向變了？海運多頭總司令降評貨櫃三雄

風向變！向來喊多貨櫃三雄的本土投顧罕見改口，最新報告直評海運市況庫存升、需求降、物流改善加大供給壓力，除首度將長榮等三雄降評至中立，明年EPS更僅剩今年估值的4成，主因是明年5月美國線長約換約將出現跳水價，導致下半年獲利大幅縮水。

該本土投顧向來對貨櫃三雄最為樂觀，但最新報告雖未談及目標價，卻是首次調降貨櫃三雄評等。該法人指出，美國6月零售庫存創高，貨櫃運送需求疲弱，使得塞港趨緩，物流改善，貨物運送天數縮減，除7~8月旺季不旺，貨櫃船舶周轉次數上升，運價承壓，也造成上海SCFI運價指數持續崩跌。

同時，依照過去的歷史慣例，一旦旺季不旺，緊接著就難避免淡季更淡，後續須觀察11月8日美國期中選舉後，美西碼頭工人是否再度罷工，明年則要觀察春節後季節性需求是否轉強、美國零售庫存是否趨緩、通膨壓力是否解除等因素，若期待一一落空，明年年5月1日的美國線長約，換約價恐跳水，並導致下半年獲利大幅滑落。

運價指數部分，今年SCFI平均值估為3831點，明年為2300點，據此將貨櫃三雄評級由買進降為中立，今明2年獲利部分，長榮、陽明與萬海今年的EPS，各估為67.69 元、56.08元、38.73元，明年依序為26.41元、22.29元與13.87元。

（旺得富理財網 李宗莉）

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