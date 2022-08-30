元晶爆量 王雪紅概念股笑了 23檔紅吱吱

台股今（30日）加權股價指數收盤報14,953.63點，漲27.44點，漲幅0.18％，成交量為1,830.68億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計興泰（1235）、達能（3686）、華義（3086）、太普高（3284）等23檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以光電波動最大，上漲2.62％；油電及百貨類股跌幅明顯，分別下跌0.54％及0.47％。

另外，元宇宙題材今天表現頗佳，外電報導，蘋果很可能在明年推出首款AR/VR頭戴式裝置，市場看好玉晶光及揚明光營運將受惠，今天玉晶光股價強勢大漲，揚明光股價則亮燈漲停。由王雪紅擔任大股東的宏達電、威盛及建達統統紅盤收場。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6％的有16檔，前10名皆為漲停，依序為興泰（1235）、達能（3686）、台端（3432）、南染（1410）、揚明光（3504）、錼創科技-KY創（6854）、浩鑫（2405）、佳和（1449）、碩天（3617）、高力（8996）。

上市股今跌幅超過2％的有16檔，前10名有跌停的新世紀（3383）、華上（6289），其餘依序為淘帝-KY（2929）、祥碩（5269）、東訊（2321）、昶虹（2443）、大飲（1213）、秋雨（9929）、耿鼎（1524）、統一證（2855）。另外，昨（29）日舉行法說會的國泰金（2882），受上半年獲利衰退利空消息影響，今天股價下跌2.52％，成交張數為60,326張。

上市成交量前10名個股依序為元晶（6443）、華航（2610）、耿鼎（1524）、友達（2409）、群創（3481）、國泰金（2882）、燿華（2367）、聯合再生（3576）、華新（1605）、大同（2371）。

上櫃有10檔9.8％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，依序為華義（3086）、太普高（3284）、醣聯（4168）、耀勝（3207）、中裕（4147）、倉和（6538）、弘塑（3131）、久威（6114）、雍智科技（6683）、能率（5392）。

今日上櫃有11檔股票有2.3％以上跌幅，跌幅前10名有永利聯合（8080）、上揚（6222）、及成（3095）、駿熠電（3642）、力旺（3529）、台翰（1336）、得利影（6144）、力麗店（5364）、宏易（4530）、嘉鋼（2067），無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為永昕（4726）、中天（4128）、台康生技（6589）、台半（5425）、連展投控（3710）、旭源（8421）、新盛力（4931）、精星（8183）、愛地雅（8933）、智擎（4162）。

延伸閱讀

8/30盤中熱門焦點股

氫能產業要「發」了 台廠這檔受關注

升息別碰這6類投資 專家曝加碼6檔吃飽飽

中環頭號水手信心不減 長榮減資前再加碼