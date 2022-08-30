太陽能又成飆股 專家點7檔帶財1檔會噴

美股指數持續疲弱，不過，台股今（30）日平盤之下開出，隨後在光學、航運、觀光、鋼鐵、生技、太陽能等類股逆風走揚，加權指數由黑翻紅；資深證券分析師指出，美股跌幅收斂，加上有國安基金護盤，台股今日跌勢有限，惟量能萎縮之下，多頭缺乏攻擊力道，預期大盤短線將在平盤上狹幅整理，在美國公布8月非農就業報告前，台股勢必震盪。

國安基金仍在場內，萬五上下仍有震盪整理行情，具題材的低基期個股可獲得短線資金青睞，近來的中國大陸限電政策已影響部分產業供需情況，電動車電池、面板、太陽能電池等，躍身盤面焦點。

經濟部預估，今年台灣新建太陽能裝置容量應可達到2.5GW，預計下半年仍會有一波建置潮，有助於相關公司出貨成長；太陽能光電相關概念股聯合再生（3576）、茂迪（6244）、達能（3686）、元晶（6443）、安集（6477）、中美晶（5483）、廣運（6125）等今日股價轉強。

萬寶投顧分析師賴建承指出，國內太陽能相關個股於上半年經營慘澹，每股獲利普遍處於低檔，有獲利的包括聯合再生、鑫科（3663）、新晶投控（3713）、茂迪、元晶、安集、森崴能源（6806）等7檔，其中能呈現逐季成長的有鑫科、新晶投控、茂迪、安集等4檔；若搭配前7月營收呈現成長者，僅剩新晶投控、安集2檔，惟新晶投控每股淨值僅8.11元，雖然有機會訴求轉機，但成交量低迷，有流動性風險，故現階段建議以安集為主。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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