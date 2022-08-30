升息別碰這6類投資 專家曝加碼6檔吃飽飽

美聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會的鷹派言論，雖然僅短短8分鐘，卻燒熄了市場以為明年會停止升息的期待。美股大跌，費半跌破季線，台股也跟進，失守季線和萬五。分析師表示，升息循環延長，房市、加密貨幣等6種投資不要碰，但可加碼5大解封商機產業，包括觀光、航空、IPC、網通、光通訊等。點名航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）和光通訊族波若威（3163）、眾達-KY（4977）、光聖（6442）、統新（6426）等6檔。

萬寶投顧分析師蔡明彰表示，升息循環時間拉長，會造成3種經濟結果。首先，借貸成本提高的時間延長，其次經濟增長放緩，最後需求降低。一旦需求降低，通膨就會下來，鮑爾的最終目的就是不計代價升息，把需求降低，壓制通膨。

看清楚聯準會的想法及手段，投資人策略也隨之調整，鮑爾鷹派定調，公債收益率維持高檔，表示借貸成本上升，公債收益率倒掛，表示經濟增速放緩，看來未來半年至一年避開高槓桿資產、加密貨幣、房地產、新興市場、高收益債、高負債公司股票。不過，確定景氣逆風高飛的股票可加碼。

蔡明彰認為，當前能夠逆風高飛的股票，必須裝上解封商機的翅膀。傳9月底邊境解封，指揮中心放寬措施，先入境再出境，疫情前2019年台灣入境1,186萬人，出境1,710萬人，合計近3,000萬人產生的需求強大。

如果先入境，再出境解封，先受惠是航空及商務客為主的飯店，旅行社的解封商機在後面。美國暫停中國四大航空，中國國航、東方航空、南方航空、廈門航空9月26個航班，影響中美航線機票看漲，也會造成航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）有轉機的替代需求。

指揮中心已在8月初放寬轉機的限制，華航美國線18個航點，長榮航15個，可望填補中國四大航空的運力缺口，今年來華航下跌16％，長榮航漲19％，因為華航上半年EPS 0.59元，長榮航0.98元較好。

華航高點2月31.95元，整理半年，長榮航高點4月37.6元，整理時間較短。結論，華航的股價基期較低，且整理時間較久，反映9月底邊境解封，股價漲幅會較大。

蔡明彰強調，升息循環時間拉長，民眾在有限固定的支出預算中，優先滿足解封消費的旅遊、餐飲、購物、休閒，過去兩年已購買的消費電子手機、PC、電視暫時優先順序擺後面，所以說受惠解封商機主要有觀光、航空、IPC、網通、光通訊等五大產業。

美國去年底通過基建法案，其中650億美元，新台幣1.9兆元建設寬頻網路，美國仍有35％地區沒有寬頻網路，電信公司鋪設光纖，有線電視公司與其競爭，也大舉建設寬頻網路，現代化國家最重要基礎建設已不是公路、鐵路，而是網路。

萬寶投顧蔡明彰強調，光通訊產業一方面迎接解封商機，一方面有北美地區需求，相關光通訊公司今年成長可望雙位數。

光通訊廠波若威（3163），北美營收比重逾5成，今年前7月營收年成長高達54％，上半年EPS2.61元，已超越去年全年的1.09元，全年估5元，本益比12倍。眾達-KY（4977）前7個月營收仍年減10％，但減幅正在縮小，大陸工程的供給問題解決，將恢復成長，近來強勢，主要投信認養。

光通訊上游也受惠，光聖（6442）前7月營收年增近10％，今年上半年EPS2.38元，全年估4.8元，本益比13倍。統新（6426）前七個月營收年增35％，上半年EPS1.41元，全年估3元，較去年0.3元，成長高達9倍。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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