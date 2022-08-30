中環頭號水手信心不減 長榮減資前再加碼

長榮（2603）辦理減資六成，欲參與減資的舊股票最後交易日在下周二（9月6日），近期法人偏空、其股價也續探底，不過，中環（2323）倒是對航運股王不減信心，再度公告近期買進長榮4990張，每股價格89.46元。長榮目前股價小漲0.2元為88.1元。

在長榮減資換發股票前，中環持續買進長榮。據上傳之公告顯示，中環繼在8月8~23日買進長榮3280張，每股價格97.05元，並於8月24～29日，再買進長榮4990張，每股價格89.46元，交易總金額4.46億元。

迄8月29日為止，中環累積持有長榮11785張，持股金額11.54億元，持股比例0.557％。換算每股的投資成本約為97.95元。以目前長榮股價不到90元來看，中環目前投資長榮呈現帳面虧損的狀態。

長榮辦理減資六成，減資前實收資本額529.1億元，減資後資本額將降至211.64億元，減資後每股淨值由82.54元大幅提升到206.35元；舊股票的最後交易日9月6日，舊股票停止在市場買賣日期為9月7日至16日止，減資換發股票基準日為9月16日，新股票將自9月19日起上市買賣。

受到航運報價持續下挫，以及法人自8月至今對長榮操作偏保守影響，長榮近期股價下跌，已跌破各均線，今日早盤股價在平盤附近狹盤，買氣減弱。

長榮在8月上旬曾展開一波漲勢，股價自93元拉升至106.5元，但在8月16日跌破百元後一路下滑，回到7月上旬時的低檔區間。目前買盤於減資前呈現觀望，減資後能否再衝一波就要看法人及市場是否重新關愛。

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