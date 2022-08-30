元宇宙太陽能領軍彈 台股觀盤聚焦3重點

題材股率先反彈 台股早盤平盤以上震盪

台股加權指數30日開在14,919.67點，呈現小跌，權王台積電（2330）開低在497.5元，較29日小跌1元，股王信驊（5274）、股后大立光（3008）早盤漲幅逾1％，元宇宙、蘋概、太陽能等題材股率先反彈，台股早盤指數在平盤附近震盪。

聯準會（Fed）主席鮑爾26日的傑克森洞演說衝擊餘波盪漾，美國四大指數29日在升息憂慮罩頂的影響下再次走低。

道瓊工業平均指數8月29日終場下跌0.57％（184.41點）、收32,098.99點，創7月26日以來收盤新低。那斯達克指數下跌1.02％（124.04點）、收12,017.67點。

費城半導體指數下跌1.93％（53.94點）、收2,744.50點。

中信投顧指出，美股因Fed主席重申鷹派升息態度全數重挫及鄰近日、韓股市亦以大跌超過2％回應的情況下，29日台股同步跳空下殺352點，並失守萬五關卡短線量價發展轉空。

由於29日台股受美股重挫拖累以一爆量長黑同時摜破月線支撐及萬五關卡，除了原先中繼整理待變企圖功虧一簣，本波彈升軌道遭到嚴重破壞之外，就上檔短均形成死亡交叉，月線同受拖累反轉向下來看，短期均線結構重回糾結亦不利台股快速扭轉頹勢。在目前美股短線陷入多空未明局面下，台股補跌壓力浮現。

不過，觀察融資餘額自指數於7月12日落底反彈至今仍維持波段修正低檔（略增55億元），而外資同期間期貨操作亦普遍維持淨多單，現階段籌碼穩定度表現比預期中佳，倘若本次美股拉回未引發另一波段修正，預期出現恐慌多殺多的機會並不大，指數重回萬五難度不高。

惟現階段操作宜先停看聽，不抄底，後續觀盤重點，可留意美股能否有效止跌，萬五關卡多空攻防，以及新台幣匯率能否止貶。

延伸閱讀

內外資按讚：世芯將重返千金

15檔紅棒股帶量翻紅 拚投信季底作帳行情

美元強勢 貶值概念股拚突圍

無畏Fed強鷹 投信連47買 買「這2檔」的心沒變過

重量級減資來了！ 參不參與下不了決定？ 投資專家給出答案