8/30盤前》汽車板需求不墜 4檔PCB吸睛

台股今（8/30）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股昨雖重挫，但仍有亮眼個股撐盤如電動車及綠能題材的貿聯-KY （3665）、中興電（1513）等股價逆勢上揚。

貿聯-KY第二季稅後純益11.73億元，創單季獲利新高，產品組合優化，毛利率26％，創2020年第四以來新高，每股稅後純益（EPS）為7.68元，累計上半年EPS為11.46元，也創下同期新高，其中工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車是長期成長動能，今年第二季占營收比重已達35％到40％。

中興電部分，29日股價上漲0.2元，漲幅0.31％，收在64.4元，買盤強勁支撐來自於第二季財報佳、未來展望看旺及分拆子公司中興氫能的題材。

2.環泥（1104）手握超過300萬立方米的預拌混凝土總待提量訂單，加上轉投資持股29.86％的六和機械今年貢獻度大增六成，又有資產重估加持，預期今年獲利可望創近五年新高。

3.台股大跌，投資人彎腰撿便宜！美國聯準會（Fed）大「放鷹」，台股29日嚇趴失守萬五，創逾兩周新低，惟部分個股多方信心不滅，元晶（6443）、世芯-KY（3661）、元太（8069）、漢磊（3707）帶量「黑翻紅」。

智原（3035）、華新（1605）等技術線型收紅K線，15檔「紅棒股」力爭上游。

4.IC設計服務廠創意（3443）持續拿下人工智慧（AI）、5G及高效運算（HPC）等委託設計（NRE）訂單，並將採用5奈米、7奈米製程。法人預期，創意今年業績將有機會挑戰賺進兩個股本，明年在客戶轉量產推動下，業績將續創新高表現。

5.散熱模組大廠尼得科超眾（6230）今年首季因提列業外損失意外虧損，好不容易第二季營運回歸正常，沒想到又碰到疫情和限電來亂，所幸之前因缺料出貨受阻的網通及其他類產品出貨回溫，市場樂看超眾第三季營收有望重返雙成長軌道，單季營收有機會挑戰30億元，惟尼得科超眾只認了第三季營收年增是內部目標。

6.嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）力旺（3529）下半年在NeoFuse、PUF等解決方案持續獲客戶導入，加上先進製程產品持續放量生產，在授權金、權利金等雙動能挹注下，法人預期，力旺下半年業績有望繳出優於上半年成績單，明年業績在Arm架構合作加持下，業績可望更上層樓。

7.微控制器（MCU）新唐（4919）董事長蘇源茂表示，雖然中國消費性MCU及PC市場下滑，不過由於車用、工控及資料中心等出貨仍可望持續成長，因此預期新唐第三季營運雖然會相較第二季高點滑落，但有信心維持在季減個位數水準，第四季有望重回成長軌道。

8.世芯-KY（3661）股價脫離千金行列許久，外資大型研究機構看多熱情再度爆發，直指車用高效能運算（HPC）領域新商機啟動，人工智慧（AI）專案年底前加速提升，評價將展開修復，摩根士丹利、瑞信、美銀證券、中信投顧等全給予正向投資評等，股價預期全超過千元。（閱讀全文）

9.國際廢鋼原料行情持續飆漲，在原料成本增加下，鋼筋廠豐興29日宣布，再調漲本周廢鋼和鋼筋產品價，每公噸漲300～400元，漲幅1.98％～2.94％，連續三周漲價。台鋼旗下慶欣欣和易昇鋼鐵也調漲鋼筋價格，漲幅接近豐興。

10.蘋果筆電在印度企業市占率大躍進，據印媒報導，印度企業加速導入蘋果筆電與桌上型電腦，今年上半年蘋果筆電與桌機在印度企業市場出貨量已經比去年同期大增50％以上。

11.電動車、ADAS、車聯網等需求持續成長，帶動PCB汽車板需求不淡，多家汽車板供應商均看好，下半年在消費性市場需求不振的狀況下，汽車板強勁的需求仍為營運帶來穩定的貢獻。

不過雖然需求不是問題，但缺料狀況難掌握以及市場不確定性仍在，汽車後市仍要持續觀察。全球前十大車用電路板廠中，台商占了四名，分別為敬鵬（第四名）、欣興（第六名）、健鼎（第八名）、定穎（第十名）。（閱讀全文）

12.泛公股陣營先前出手承接台新金約10％的彰銀股權，知情人士指出，除了彰銀本身，其他七家行庫全部出列，尤以兆豐、一銀、合庫為加碼前三大行庫，並以兆豐銀加碼最多，整個加碼金額超過30億元。

13.隨著近期大陸華西地區進入多雨期，仰賴水力發電的重慶，有望跟進水力發電大省—四川在近日解除限電令。隨著氣溫下降，重慶29日下午3時解除高溫中暑一級預警。

14.日本本田汽車（Honda）與韓國電池製造商LG新能源（LG Energy Solution）29日宣布，將斥資44億美元在美國興建鋰電池廠，此為汽車廠與電池供應商攜手合作的最新案例。

15.Fed強鷹姿態重傷台股，外資29日大舉減碼，不過，投信仍展現「內資當自強」氣勢，逆勢敲進10.55億元，將連續買超最長紀錄再往前推移至第47日。法人看好投信買超天數本周將有望挑戰「5」字頭，無縫接軌季底作帳行情。

觀察29日投信買超金額前十大的個股包括中華電、華通、華新、統一、家登、可成、技嘉、台泥、光寶科、仁寶，前四檔買超金額皆突破億元以上，在投信法人力挺之下，股價受衝擊程度相對有限，抵禦外資調節賣壓。

16.面板大廠友達又有大手筆投資動作。金融圈人士透露，面板大廠友達進軍太陽能發電領域動作積極，近來更透過台銀與永豐銀，聯手籌組105億元聯貸案，投入太陽能發電。知情人士指出，此次友達是透過集團所轉投資的茂正能源和茂信能源兩家太陽能公司做為借款人，且產出的電已談妥將賣給台電。

此外，友達也向銀行團表示，若有其他高信評的優質公司（例如台積電等）想向友達承購所產出的太陽能，友達亦有意願賣電給這些優質公司。

17.離岸風電第三階段區塊開發選商選商作業已開始，為讓國內風電供應鏈能更有彈性，經濟部將放寬水下基礎國產化要求，除大組成品項目維持6成不變外，次級供應鏈半成品部分項目可免除6成規定，大大增加風電業者彈性。

離岸風電第三階段區塊開發，預計第三季選出2026年至2027年共3GW裝置容量，決定六個風場獲配開發權。經濟部預估，光是2026至2027年兩年國產化估可創造產值2,614億元，可望帶動鋼鐵、電機、電纜、海事工程等商機大爆發。

18.中華郵政公司29日舉辦「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛啟動儀式」，為我國首次展現25公斤以上遙控無人機在郵政物流上運用，成功將醫療物資由新竹尖石鄉公所運送至新光部落，有效節省一半運送時間。交長王國材指出，無人機執行物流投遞是國際趨勢，如Amazon、Google、Walmart、FedEx、UPS都有應用。

19.中央大學台灣經濟發展研究中心29日發布8月消費者信心指數（CCI）調查的總數為63.08點，與7月相比上升0.03點，終結連續六個月下降趨勢，但該中心認為，由於回升的幅度微小，可等同是持平看待。

20.重量級現金減資將從9月起密集登場，台股在8月倒數第三個交易日摜破萬五，最具指標的長榮（每股退還現金股款6元）近日股價跌不休，舊股9月7日停止交易，另面板雙虎友達及群創（各2元及0.95元）也將於9月底登場，投資人到底要不要參與現金減資，投資專家給出答案。

統一投顧董事長黎方國及萬寶投顧董事長朱成志一致認為，要不要參與現金減資要看個別公司的產業發展趨勢，若未來產業發展趨勢看好，且公司基本面優，透過現金減資可以讓籌碼更集中，則有機會填息，且中長線股價看多；反之，則以保守看待，如貨櫃航運及面板股產業趨勢都偏保守。(暫中性看待)

21.美國聯準會主席鮑爾的「鷹派升息說」29日重創台股。業界人士指出，29日盤中的確看到國安基金進場護盤台股的身影，其中在台積電有較為顯著的買盤，不過由於美國聯準會加重升息力道抗通膨，現在恐怕只是「開始」，接下來護市會是「持久戰」。

這也使得國安基金在29日的台股採取「且戰且走」的態勢，而且對於手中的子彈也更加審慎運用。

22.美國聯準會貨幣政策轉趨鷹派使美股26日大跌，台股29日跟著嚇傻、跌破萬五關卡。金管會證期局指出，截至26日台股信用交易狀況正常，整戶擔保維持率為169.36％、追繳金額約0.03億元、信用交易占大盤比重，目前變化不大，約6％～7％間，股市投資還是回歸基本面，金管會也將持續關注國際情勢變化，必要時再祭出穩定措施。

23.國泰金控29日在線上法說會揭露，若以今年至今升息情況，國泰世華銀行今年利息收入可望增加25億元左右，國泰人壽因加碼海外較高利率債券，今年固定收益可增加30億元，若以明年完整一年來看，估計可增加60億元。

24.張國煒無意回長榮集團，正全力拚星宇航空！星宇現階段要務是加速擴張達到經濟規模，趁著後疫情時代航空業復甦，星宇機隊也在下半年達到交機高峰，加上預計9月底興櫃掛牌，星宇將一路擴增東北亞、東南亞航點航班，明年4月再進軍美國市場，樂觀預估五年後獲利。

25.台灣缺電問題愈來愈嚴重，尤其是再生能源所產出的電力彌足珍貴，又符合政府對於永續環保的期待，因此再生能源發電已成為許多大型集團共同的「新投資運動」。

例如先前包括中租集團、三地集團投入太陽能、漁電共生等再生能源發電，均有相當的代表性。現在友達集團在五年前轉投資的星耀能源，也向銀行團募資要發動新的太陽能電廠投資計畫，再生能源在各大集團間風起雲湧、擴大資本支出亦由此可見。（閱讀全文）

26.沃旭能源29日宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場，最後一座水下基礎在26日安裝完工，亦即111座水下基礎全數完成。沃旭說，後續全力拚風機安裝，900MW（百萬瓦）離岸風電今年起陸續有離岸風電併網加入供電系統，邁向重大里程碑，預計最晚明年年中全數風機安裝完成。

27.農曆民俗月落幕，房市「928檔」至雙十檔期不少新案正醞釀鳴槍起跑，台北市以北士科熱度最高，新北市要聚焦三重、新店央北兩大戰區，其中又以三重最火，原本為指標型傳產閒置資產，紛紛以百億元大案之姿登場，包括三重的新北市第二行政中心茂德大案「都廳大院」、第一期總銷逾400億元，及冠德建設三重太子汽車廠案「方舟計劃」、總銷逾130億元。

28.加州空氣資源委員會（CARB）25日表決通過在2035年前禁售汽柴油新車規定後，研調機構Evercore ISI的專家預測，新禁令將使美國電動車市占率從目前約8％，上升至2025年的17％至20％區間，2030年達35％，2035年上看75％。

根據Evercore資料，雖然加州占全美整體新車銷售比率約9％，但占整體新電動車銷售比率卻高達約38％。

29.大陸在去年第三季和近期出現供電危機，使得大陸的能源結構引發關注。大陸為落實「雙碳」目標，正加快電力設備綠色低碳創新發展行動，多部門29日公布最新計畫，提出加速發展清潔低碳發電設備等重點任務，盼藉此達到透過5年至8年時間達成電力設備供給結構顯著改善等主要目標。

30.新盛力（4931）29日應主管機關要求，公告7月損益自結數，單月每股稅後純益0.11元，與去年同期相較轉虧為盈，若加上半年報的獲利數字，新盛力今年前七月獲利約7,800萬元，每股稅後純益約1.22元，已逾過去二年獲利總和。

31.台肥（1722）近年因肥料補貼農民政策，導本業虧損加重，不過日前獲農委會補助提高，並回溯至4月，預計第三季肥料本業虧損可望收歛；俄烏戰爭持續、天然氣短缺，國際尿素及液氨價格居高不下，肥料本業虧損收歛加上轉投資朱肥獲利持續高檔，台肥第三季獲利仍看好。

32.工業用蝶閥廠捷流閥業（4580）持續接獲石化、船舶、半導體及電子等產業客戶訂單，在手訂單五個月以上，訂單能見度看到明年1月。捷流表示，捷流大陸蘇州廠未受限電等因素影響，第三季審慎樂觀，全年追求營收兩位數成長、獲利創新高。

B.利空因子：

1.聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會演說強化鷹派立場，29日股匯雙殺，權王台積電遭法人大賣1.38萬張，拖累台股一度大跌逾400點，幸好國安基金進場護盤，終場收斂下跌352.25點，收14,926.19點。但萬五仍告失守，上市櫃市值單日蒸發1.17兆元。

三大法人29日賣超315.46億元，其中，外資狂提款，賣超台股金額達244億元，自營商也賣超82億元。

2.聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹，美元指數再探20年高點，新台幣則因外資擴大賣超匯出，貶值1.78角，收在30.396元的逾29個月新低價，單日貶幅創近三個月最大，總成交量16.2億美元。（短空中多視之，中多指外銷產業受惠良多）

3.美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周重申激進升息的立場，即便犧牲經濟成長放緩，也要打擊攀抵40年高點的通膨。此鷹派發言導致美歐亞股市連線重挫，恐慌指數攀抵七周高點。

不只美國聯準會（Fed）釋鷹，連歐洲央行（ECB）也有樣學樣，釋出鷹派升息立場，震撼市場，使美股延續26日殺盤，29日股債雙殺，四大指數全線收跌，美國公債遭到大幅拋售，2年期殖利率升至15年新高，科技股、晶片股成空方目標，此外，美元指數盤中一度創20年新高。

4.金管會29日公布，到6月底金控集團國內外投資曝險共新台幣34.91兆元，已提列評價或損失近8,278億元，創史上新高數字，且第二季單季增加損失8,733億元，亦是史上最慘的一季。

5.債券殖利率大幅反彈，老債身價暴跌，股市因經濟前景不明，大幅回檔，國泰人壽上半年已實現股債資本利得為386.19億元，去年上半年國壽在股市賺到779億元、債市實現455億元，今年上半年比去年同期減少近69％。

6.房市交易低迷，7月全台買賣移轉2.4萬棟，月減12.1％、年增4.8％，創去年9月以來的單月次低量（僅次於2月）紀錄，累計前七月19.5萬棟，較去年同期衰退1.6％，以目前買氣來看，全年度交易量恐難追上去年，今年恐將出現近六年來的首次衰退。

7.隨著美元指數持續走高並再創2002年以來新高，非美貨幣貶勢沉重，人民幣兌美元在岸價和離岸價29日更分別跌破6.92元和6.93元，續創逾兩年低點。分析師認為，短期來看，受制於強勢美元壓力，人民幣匯價可能回測挑戰7整數大關。

8.受聯準會（Fed）主席鮑爾聲稱將長時間維持利率在高水位的言論後，美元多頭氣燄更為高張，周一美元指數攀抵20年高點，歐元兌美元繼續跌落平價以下、日韓匯率也雙雙貶至波段低點。

美元指數29日盤中一度升抵109.48的20年高位。歐元兌美元最低貶到0.9915美元、逼近20年低點。擔憂英國經濟年底恐落入衰退，英鎊兌美元也跌至1.1648美元、為2020年3月以來最低。

9.在Jackson Hole舉行的全球央行年會已經落幕，經濟學家預期聯準會（Fed）緊接下來將會在9月決策會議上持續調高利率與上修失業率估值，這也意味原本Fed致力達成經濟軟著陸的目標恐怕難以實現。

10.美國民主黨稱8月通過「通膨削減法案」後將有助降低能源與醫保等費用，卻沒保證該法能降低食品雜貨價格。專家認為食品價格大漲已成為民主黨期中選舉的絆腳石。

美國汽油價正走低，但食物價格卻持續大漲。勞工部數據顯示7月食品雜貨價格年增13.1％，創1979年來最大年增幅。

11.烏克蘭境內的歐洲最大核電廠屢屢受到俄烏交戰波及，引發核災疑慮，聯合國原子能檢查員預計31日前往該核電廠進行安全檢查，此行被視為是繼1986年車諾比事件後最重要的視察行動。

12.疫情期間的居家令，讓派樂騰（Peloton）、網飛（Netflix）、Zoom等業者獨領風騷，業績蒸蒸日上。但隨著人們生活返回常態，開始走出家門，這些企業的光環頓時失色，原本的贏家變輸家。

13.大陸不良資產管理公司（AMC）一直被視為拯救房企的「白衣騎士」，但有分析指出，如今這些公司也出現問題。因為過去數年批給困難房企的鉅額貸款，正讓AMC面臨嚴重的信貸風險，並導致其債券重挫。這也意味著目前AMC自顧不暇，或已無法出手救助正在水深火熱之中的大陸房企。

14.美國聯準會（Fed）鷹派抬頭，加上中美審計監管協議達成後發展不明朗情況下，香港交易所股價受到衝擊，29日全天低迷，早盤一度跌至316港幣價位低點，為3月港股大崩盤後的新低。

港交所29日早一度跌近4％，股價低見316.4港幣，未跌破3月時的年內低點314港幣，但創5個月來新低，港交所收盤跌2.31％報321.2港幣。

15.據保發中心資料顯示，產險業今年上半年稅後虧損402.8億元，等於今年上半年就賠掉了前二年累積盈餘。產險業去年稅後純益200億元，2020年稅後純益是148億元，2019年則是137億元。

16.台灣電路板協會（TPCA）統計上市櫃PCB原物料7月營收月減11.77％、年減20.75％，累計前七月營收年增2.17％。多數業者表示，市況保守、庫存調節氛圍濃厚，即使進入傳統電子旺季，需求仍好的應用為數不多，對下半年營運持審慎看法。

17.億光上周公告，因WOFI營運不佳連續虧損，雖經第十四屆第八次董事會通過增資歐元2,200萬，惟因俄烏戰爭爆發，歐洲通膨高漲，德國消費者信心衰退，經濟情勢不佳，擬暫停辦理增資並進行清算。

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