Fed鷹浪太強》台股慘跌352點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會演說強化鷹派立場，29日股匯雙殺，權王台積電遭法人大賣1.38萬張，拖累台股一度大跌逾400點，幸好在國安基金進場護盤下，終場跌幅收斂下跌352.25點，收14,926.19點。但萬五關卡仍告失守，上市櫃市值單日蒸發1.17兆元。

三大法人29日賣超315.46億元，其中，外資狂提款，賣超台股金額達244億元，自營商也賣超82億元，投信則連買47日，買超台股10.55億元，力抗賣壓。八大官股券商單日加碼59.89億元，買超台積電、中租-KY、聯發科及鴻海等股。

在期貨部分，外資淨多單增加1,651口至8,155口，信用交易則呈資券同減走勢，融資1,928億元、減碼8.25億元，融資單日減少1.46萬張至61.02萬張。

兆豐投顧董事長李秀利分析，鮑爾暗示Fed 將在9月激進升息，且高利率將維持一段時間，引發市場恐慌，台股跟隨美股重挫，台股月季線及萬五關卡相繼失守，且自13,928點以來上升線亦遭跌破，反彈格局已遭破壞。

加上美元指數突破創新高，資金面壓力加重，台股短線即使出現跌深反彈，反彈空間也有限，指數恐有下探8月初「裴洛西低點」14,545點的風險。

康和證券總監廖繼弘指出，台股此波未有效突破季線，反彈格局原本就偏弱，鮑爾鷹爪發威，美股四大指數全盤皆墨，科技股重挫，加上電子業仍在調庫存，不利台股表現，台股跌破上升趨勢線，短線技術線型轉弱，預計指數下檔支撐14,545點，上檔反壓15,475點。

第一金投顧董事長陳奕光認為，道瓊指數回檔，創下5月以來單日最大跌幅，美股轉弱，台股季線剛過就被壓下，預期本周指數14,800點～15,300點震盪，操作上建議從波段操作，改為價差操作，選股不選市。

9月7日蘋果新品發表會，蘋果第一波拉貨9,000萬支，預期蘋概股業績有撐，網通、衛星、車用、特化、生技、風電等，也較不受調庫存影響，可從業績成長強勁、且法人站在買方個股布局。

凱基投顧董事長朱晏民也認為，通膨將於第四季明顯放緩，且有旺季效應，電子業調庫存從第一季開始，到第四季已調了三個季度，最陡的那一段過了，預期年底會有反彈行情，對後市也不須過度悲觀。

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