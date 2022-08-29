台股H2唱戲 2族群12檔飆股出列

下半年還是看中小股衝關 2類股成雙箭頭 12檔飆股出列

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）放鷹，嚇跑投資人，台股今（29）日一舉跌破萬五整數關卡，在量能不足的情況下，中、小型類股走勢相對強勢，盤面上仍由產業趨勢向上的族群輪漲，包括網通、車用等類股。

相較消費性電子產品需求有雜音，網通產品隨各地布建5G基礎建設如火如荼，屬剛性需求；永誠國際投顧分析師汪海華表示，網路基礎建設主要是以光纖建置為主，而相關的廠商有波若威（3163）、眾達-KY（4977）、光聖（6442）、前鼎（4908）、華星光（4979）、光環（3234）、聯鈞（3450）、創威（6530）、上詮（3363）等，不過目前股價還在低檔的大概就剩聯鈞、上詮，而位階還不算太高的是光環、創威、前鼎，可優先關注這5檔。

至於車用部分，汪海華指出，低檔個股不多了，包括廣華-KY（1338）、乙盛-KY（5243）、廣宇（2328）等，目前位階還不算太高，後兩者算是下半年有潛力的個股，因為都是隸屬鴻海（2317）集團，而上次鴻海法說有說到下半年會有驚喜，法人普遍預期就是10月18日鴻海科技日可望推出親民的電動車，連合作夥伴裕隆（2201）都可能有機會表現。

車用電子想像空間相對來說比較大，再加上景氣下滑，市場對於手機等消費性產品的疑慮還是很高；萬寶投顧執行長王榮旭建議，若想操作車用電子，建議不要追高，找本益比相對低、股價相對落後的股票，或等股價拉回再投入。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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