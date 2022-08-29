電子股旺季不旺 專家點名4檔逆天賺爆股

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）宣示打擊通膨的強硬態度，市場預期9月會期再升息3碼的機率為6成，消息面持續影響盤勢，也造成市場波動，法人表示，市場仍擔憂通膨數據及美國鷹派升息，惟觀盤應回歸基本面，電子產業庫存偏高的問題需要時間消化，因此第三季電子旺季確定已是「旺季不旺」，電子族群會受到庫存調整影響，包括NB組裝、顯示卡、手機、消費性電子類等等大多營收仍可能持續出現小幅月減，幾乎沒有旺季來臨的感覺。

摩爾投顧分析師鐘崑禎觀察，近期受台幣匯率、美元指數、地緣政治、大陸限電風險、升息與否因素影響，台股觀望氣氛濃厚，成交量動能萎縮，操作上難度相對會拉高，後市預計將由延續8月營收業績成長股領軍，看好台積電（2330）、智邦（2345）、台達電（2308）、長聖（6712）等維繫多頭人氣。

台積電在7奈米以下製程技術幾乎是獨霸地位，受景氣變動影響並不大，且APPLE訂單也在近期逐漸釋出，8月營收部分有望月增5-8％，且有機會再創新高。後續可注意資金是否外擴到相關概念股，包括辛耘（3583）、漢磊（3707）、世芯KY（3661）。

智邦受惠晶片缺料緩解及出貨順暢，由於資料中心設備需求依然熱絡，企業客戶訂單仍旺，終端頻寬升級趨勢帶動WiFi-6、5G與PON出貨成長，第三季有望維持高檔。8月營收部分有望月增8～10％，且有機會再創新高。網通好就容易將需求帶動到相關的伺服器與光通訊，如：金像電（2368）、華星光（4979）。

台達電近來雖中國封控導致供應鏈料況、運輸有延遲狀況，但因來自需求端的壓力較小，且公司在手訂單展望佳，預估2022年Q3營收仍維持增長，且因應全球減碳趨勢，將於下半年推出新式儲能模組，將有助於提升回收能量使用效率。8月營收部分有望與7月一樣維持高檔，且有機會再創新高。後續可注意儲能相關概念股，包括康普（4739）、新普（6121）。

長聖獨家細胞療法通過審核，下半年有機會取得臨時藥證提前上市，兩大主要業務為新藥開發、CMO（委託製造服務），CMO屬於穩定營收來源，新藥為未來爆發力主要動能，是一檔進可攻退可守的股票，今年每股獲利至少也是6元起跳，下跌有限但向上空間無窮。8月營收部分預估有望月增2％～5％，且有機會再創新高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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