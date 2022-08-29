1顆蘋果救台灣？15檔蘋概股跌深就是利多

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）在全球央行年會釋出「鷹派」激進升息言論，美股上周五（26日）驚見大逃殺，道瓊狂瀉千點，台股今（29）日劫數難逃，開盤血崩逾400點，直接摜破萬五大關，棄守5日線、月、季線，台積電（2330）盤中一度失守500元，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）受SCFI連11跌衝擊，苦吞逾半根跌停。資深證券分析師指出，外資連4周賣超台股，除了Fed強勢升息態度，造成資金回流美國之外，MSCI調整對外資動向也有影響，今日收盤若守不住萬五，且美股續跌，不排除指數回測前低14,545點。

iPhone 14發表倒數，首批備貨量有望達9,000萬支，且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響，新iPhone題材正式接掌台股；PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，蘋概股仍為短線題材，中長線來看，具成長性、高成長能見度的台股科技股仍將吸引資金回流，觀察近期電子大廠釋出下半年保守訊息，但市場對於利空鈍化，相關個股股價並未破底，跌深就是最大利多。

孫傳恕認為，目前科技產業受到高基期影響，預估至明年下半年之後，科技股的成長性將重新啟動，而庫存調整問題也將在明年第二季進入尾聲；待本波快速升息過後，科技股仍是資金回流的選擇，投資人不妨將高效能運算、資料中心、汽車列為主要布局方向，個股選擇以2023年獲利成長且評價處於2020年中下緣之企業。

萬寶投資執行長王榮旭分析，下半年其他電子產業，包括IC設計、ABF載板、晶圓代工都有雜音，惟蘋果供應鏈沒有調降銷售量預測，甚至有可能提高銷售量目標，蘋概股短期走勢應該會比其他電子股來得強。市場看好的蘋概股包括台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、鴻海（2317）、和碩（4938）、欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）、華通（2313）、穩懋（3105）、台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）、建準（2421）、偉詮電（2436）、精測（6510）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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