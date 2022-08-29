股息殖利率逾5% 3檔轉機浮上檯面

美股受制Fed（聯準會）擬在九月，將再度大幅升息3碼影響，使道瓊工業指數於上周五開低殺低，重挫逾千點；不過，市場評估，即便Fed在九月大幅升息，未來持續升息的力道，在通膨愈趨緩解下，只會愈趨緩和，且初估迄2023年底的短期聯邦基金利率或暫4%左右，因此，股息殖利率逾5%的上市櫃股票，基本上仍將吸引法人目光，值得追蹤。

近期將在九月陸續除息的由田、可成與瑞昱等3檔股票，除股息殖利率皆逾5%之外，基本面轉機氣象也浮上檯面，引起業內關注，值得注意。

業內人人士指出，AOI檢測設備商由田（3455）將配息5.5元，在9/1除息；今年上半年EPS 4.5元， 7月營收3.08億元，係同期新高與今年單月新高；依今盤中市價暫報89.4元計算的股息殖利率逾6.15%。

據了解，AOI即自動光學檢查，係針對印刷電路板製造的自動視覺檢查設備，在台廠PCB市占，已穩居全球第一，及PCB（含載板）前景未看淡下，由田轉機味值密切追蹤。

機殼廠可成（2474）將配息10.21元，在9/5除息，今年上半年EPS 7.69元，7月營收28.21億元， 月增28.08%與今年單月次高；依今盤中市價暫報179.5元計算的股息殖利率逾5.68%。

據了解，可成第二季因業外收益帶動，單季每股稅後純益4.88元，優於市場預期，且因第二季出貨遞延，凱基投顧指出，可成展望下半年營收將較上半年強勁回升，但因整體筆電市場需求疲弱，下半年營收仍將年減。

可成筆電營收占比逾八成，主要客戶有蘋果、HP、DELL，其中，僅蘋果因推出新機種帶動出貨表現較佳。法人預估，可成第三季營收將季增65％，攀高至全年高峰，受惠營收規模擴增與原料價格下滑，估計下半年毛利率將增加至33～34％，大幅帶動本業營業利益成長。

凱基投顧指出，可成今年來自車用、醫療等非IT領域的營收貢獻仍有限，但因可成於現有的美系客戶供貨比重增加，從現有的資訊娛樂系統之外觀件，擴大至更多機型與零件，並新增美系電動車客戶，車用營收將持續擴增。儘管零組件缺料可能壓抑可成車用事業營收成長，惟今年車用營收比重可望從2021年的1％以下，攀升至2％～3％，並在三至五年內達到雙位數。

網通IC設計廠瑞昱（2379）將配息27元，在9/12除息，今年上半年EPS 19.27元，7月營收97.9億元，月增1.54%；依盤中市價暫報340元計算的股息殖利率逾7.94%。

瑞昱正受到筆電市場庫存調整影響營收表現。法人預期，瑞昱第三季合併營收僅能與第二季持平，呈現旺季不旺。

不過，法人指出，瑞昱第三季仍可望受惠於Wi-Fi及交換器（Switch）等網通產品線出貨持續成長帶動，但由於消費性庫存持續影響半導體產業，瑞昱也難置身事外，預期第三季合併營收僅能與第二季持平。

唯由於5G發展趨勢不變，企業端及電信商等網通市場動能維持續強格局，瑞昱在相對較高單價的Wi-Fi、交換器等網通產品出貨成長帶動下，將可望抵銷消費性市場疲弱態勢，其業績動能有望優於其他IC設計族群；法人評估該股今年EPS將可望挑戰30元高水準。

（工商時報 簡威瑟、蘇嘉維、數位編輯）

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