8月29日一分鐘強弱勢股

8月29日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

永昕(4726)

9.9

線上法說今將登場，法人連2日買超卡位，外資昨加碼180張

德淵(4720)

9.71

綠色材料商機發酵，歐洲、印度營運動能增溫，股價連2日漲停

貿聯-KY(3665)

9.15

Q2獲利創歷史新高，EPS 7.68元，股價跌深反彈，返季、月線

科妍(1786)

7.39

成交量暴增8倍；生技一廠關節腔注射劑獲歐盟CE產品許可證

蜜望實(8043)

6.88

買盤湧入，成交量大增5倍、達5,438張，股價衝波段新高

連展投控(3710)

5.85

調整體質有成，Q2毛利率跳增至7季高點，虧損收斂逾8成

環科(2413)

5.71

訂單能見度達年底，毫米波雷達出貨日系車廠，今年EPS可期

世芯-KY(3661)

5.43

兩家美系外資同讚千金實力，車用、HPC推增明後年動能

雍智科技(6683)

5.19

Q3旺季營運估有撐、H2可望持穩H1，逢低買盤敲進下翻紅

淳安(6283)

4.44

車用布局跨入收割期，歐美新單Q4放量，業績可望翻倍成長

製表：方歆婷

8月29日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

銘旺實(4432)

9.87

股價漲多，獲利了結賣壓大舉出籠，回檔向5日線求支撐

中租-KY(5871)

9.55

今年成長目標，台看升陸調降；股價苦吞長黑K、破季線

詮欣(6205)

8.06

股價跳水，且接連破月線、半年線，上升趨勢線遭破壞

台端(3432)

8.02

縮編連接器規模，新品開發中，但目前未到有具體貢獻階段

慧洋-KY(2637)

7.35

運價全面下滑，散裝跌至疫情以來低點，9月運價恐續降

點序(6485)

7.34

外資近期多站賣方、昨賣超492張，自營商也賣超22張

萬海(2615)

7.3

貨櫃運價指數連跌，近洋線東南亞航線跌逾兩成，衝擊大

驊訊(6237)

7.3

PC、筆電市場衰退，下半年恐持續受客戶庫存調整影響

四維航(5608)

6.91

外資自8月下旬來持續賣超，昨擴大賣超力道至1,824張

神準(3558)

6.64

投信轉賣565張；股價跳水、摔落月線，將向季線求支撐

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組