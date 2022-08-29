8月29日一分鐘強弱勢股
8月29日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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永昕(4726)
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9.9
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線上法說今將登場，法人連2日買超卡位，外資昨加碼180張
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德淵(4720)
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9.71
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綠色材料商機發酵，歐洲、印度營運動能增溫，股價連2日漲停
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貿聯-KY(3665)
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9.15
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Q2獲利創歷史新高，EPS 7.68元，股價跌深反彈，返季、月線
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科妍(1786)
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7.39
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成交量暴增8倍；生技一廠關節腔注射劑獲歐盟CE產品許可證
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蜜望實(8043)
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6.88
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買盤湧入，成交量大增5倍、達5,438張，股價衝波段新高
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連展投控(3710)
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5.85
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調整體質有成，Q2毛利率跳增至7季高點，虧損收斂逾8成
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環科(2413)
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5.71
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訂單能見度達年底，毫米波雷達出貨日系車廠，今年EPS可期
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世芯-KY(3661)
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5.43
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兩家美系外資同讚千金實力，車用、HPC推增明後年動能
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雍智科技(6683)
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5.19
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Q3旺季營運估有撐、H2可望持穩H1，逢低買盤敲進下翻紅
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淳安(6283)
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4.44
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車用布局跨入收割期，歐美新單Q4放量，業績可望翻倍成長
製表：方歆婷
8月29日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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銘旺實(4432)
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9.87
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股價漲多，獲利了結賣壓大舉出籠，回檔向5日線求支撐
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中租-KY(5871)
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9.55
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今年成長目標，台看升陸調降；股價苦吞長黑K、破季線
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詮欣(6205)
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8.06
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股價跳水，且接連破月線、半年線，上升趨勢線遭破壞
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台端(3432)
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8.02
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縮編連接器規模，新品開發中，但目前未到有具體貢獻階段
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慧洋-KY(2637)
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7.35
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運價全面下滑，散裝跌至疫情以來低點，9月運價恐續降
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點序(6485)
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7.34
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外資近期多站賣方、昨賣超492張，自營商也賣超22張
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萬海(2615)
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7.3
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貨櫃運價指數連跌，近洋線東南亞航線跌逾兩成，衝擊大
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驊訊(6237)
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7.3
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PC、筆電市場衰退，下半年恐持續受客戶庫存調整影響
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四維航(5608)
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6.91
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外資自8月下旬來持續賣超，昨擴大賣超力道至1,824張
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神準(3558)
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6.64
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投信轉賣565張；股價跳水、摔落月線，將向季線求支撐
製表：方歆婷
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