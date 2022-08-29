台股遭鷹襲 這檔紡織股轉型飆漲停

南染（1410）上周召開重大訊息說明會，宣布將退出染整業經營，轉型為不動產租賃業務為主，主要是看不到染整業未來，但公司相關業務並沒有虧損。南染今早股價亮燈漲停，成為台股一片綠油油中「萬綠叢中一點紅」。南染以保障股東權益出發，在退出染整加工業務後，廠房將改為不動產租賃，租賃對象需要是沒有污染的行業。若以出租金額計算會比先前本業獲利還高。另在確保員工權益下，南染指出，將儘可能協助轉業或資遣，並協助客戶完成業務移轉。

受到美股上周五重挫波及，台股一開盤跌破「萬五」大關，重挫逾300點。

南染表示，結束染整加工業務將不影響子公司南岩半導體的正常營運。南岩半導體為封測廠，雖然短期受電子產業景氣波動影響，中長期發展依舊正向，且後續會持續擴產，同時加強車用電子封裝測試業務布局。

南染業務主要以半導體封裝測試、染整加工、租金收入為主，其中半導體封裝測試約占57％上下、染整加工占34％、租金占9％。近年國內經營環境變遷，不但勞工及環保法令趨嚴，人力聘僱不易，原物料及能源費用持續上漲，同時因內銷市場不斷萎縮，造成染整加工獲利急速下降，因此，經營團隊在公司財務尚健全時，決定退出染整業之經營，轉型為不動產租賃業務為主。

（時報資訊 任珮云）

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