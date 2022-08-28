13檔銅板股 內外資齊買相挺

近期市場觀望氣氛濃厚，台股資金動能差強人意，但低價銅板吸引買盤，包括新光金（2888）、宏碁（2353）、神隆（1789）等，在投信、外資互尬之際，上周逆勢獲得兩者青睞、同步買超，具籌碼面優勢。

台股26日重返5日線、月線、季線之上，上漲78.4點，漲幅0.52％，收在15,278.44點，不過，從全周走勢來看，台股中止周線連七紅，周線收黑、下跌130.34點，跌幅0.85％，上周日均量也在國際央行年會前夕降至1,859.61億元，台股反彈之路欠缺上攻動能。

在三大法人資金面上，再度由投信法人獨挑大梁，上周持續買超76.26億元，已連續46日站在買方，反觀外資，已連續第四周賣超台股，且上周賣超金額再擴大至370.23億元。

資金謹慎觀望，低價股吸引買盤進駐，27日收盤價低於50元的銅板股中，有包括新光金、宏碁、神隆、興富發、遠東新、台泥、台聚、亞泥、第一金、佳世達、緯創、國產、長興等13檔，內外資皆愛，投信買超988張～12,521張，外資買超張數則在230張～5,590張不等。

危機入市？「這檔」產業黑天鵝亂舞 內外資也逆勢買超

金融股先前「防疫保單之亂」纏身，加上股市重挫使證券商獲利縮水、債券市場崩潰，身價一度跌落谷底。但法人指出，市場對防疫險、淨值減損等利空反應已暫告一段落；美聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會的鷹派演說，預估全球只要維持升息循環，對金融族群都有利。

令人意外的是，PC產業黑天鵝狂飛、明年市況能見度尚低，但投信、外資卻不約而同地逆勢買超宏碁，頗有危機入市意味。宏碁高層表示，公司持續強化韌性，並透過持續轉型、建立多重事業引擎來分散營運風險。針對高水位庫存，各地區業務依當地市場、通路庫存及產品等三面向調整，訂出因地制宜策略。

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