16檔單兵向前衝 法人單周買超這檔7萬張

不畏美國維持升息，美元轉強態勢，台股內資信心逐漸恢復，資金點火邊境解封及蘋果新品上市兩題材，以及業績看旺的工業電腦、網通及車電族群包括台積電（2330）、華航（2610）等16檔個股，單兵作戰，努力向前衝鋒。

法人篩選包括華航、長榮航、雄獅、台達電、台積電、臻鼎-KY、健和興、貿聯-KY、胡連、正文、眾達-KY、啟碁、光聖、虹堡、廣積，以及振樺電等個股，近一周多數呈現法人合力買超，股價在買盤推升下，有望奏凱歌。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，8月下旬，美股下跌、外資賣超，台股加權指數拉回，多頭力守重要防線15,000點整數關卡，指數及個股在月季線進行攻防戰，牽動台股反彈空間。

惟內資信心逐漸恢復，資金點火的中小型股，不受外資賣超、台幣貶值影響，形成「炒股不炒市」。

近期市場新題材包括，指揮中心評估9月底、10月初有機會開放邊境，消息激勵華航漲停，長榮航大漲逾7％，旅行社股也跟進強彈，邊境解封行情復活。

而特斯拉電動車傳出9月再漲價，美國加州預計2035年全面禁售燃油車，車電概念股也受追捧。

統一投顧董事長黎方國認為，「漲時重勢、跌時重質」，此時宜選買成長股，成長特色為獲利及毛利成長性高，電動車、半導體、IP、新能源及風能股，可為成長股代表。

此外，業績向上的網通股，也為近期市場關注的焦點。研調Dell’Oro報告指出，北美光纖設備需求持續強勁，第二季北美光纖設備市場營收較去年同期成長10％，預計今年全年可望實現雙位數成長，優於原先市場預期。

包括2.5G、10G PON、光通訊局端設備，以及資料中心交換器升級，帶動高速光收發模組需求成長等，將為網通股股價帶來漲升契機。

台新投顧副總經理黃文清認為，蘋果秋季發表會預計在美西時間9月7日上午舉行，iPhone 14系列將是本次發表會重心，國內相關蘋果供應鏈股價有望轉強。

近日外資賣超逐漸減弱，25日及26日連二日買超，惟買超金額偏低，對台股激勵作用有限。他認為，伴隨電子產業進入旺季，台股指數有望緩漲，但萬六關卡上方壓力較重。

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