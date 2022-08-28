投信認養股 抗跌急先鋒

美股道瓊指數26日崩跌千點，投資人忐忑不安，法人指出，台股內資勢力持續抬頭，第三季季底行情不宜看淡，投信高持股比重個股，包括健策、台半、奇鋐及世芯-KY等走勢倍受矚目。

根據統計，投信自6月24日以來連續加碼46天，創台股史上新猷，買超逾679億元，其中，健策、台半、奇鋐、世芯-KY、智原、金像電、胡連、昇陽半導體、力旺、穎崴、振樺電及嘉澤持股水準高達10.02％～17.4％，各擁題材，買氣紅不讓，有機會力抗美股重挫後的跌勢。

華南投顧董事長儲祥生指出，聯準會主席鮑爾在全球央行年會偏鷹派談話，影響26日美股指數全面下挫，預期29日台股將面臨外資200億元賣超壓力、指數下修1.5％～2％，不過預期九月美聯準會仍僅升息2碼，太鷹派升息作法，如果影響美元指數攀升到110，或是美債殖利率來到3.3％～3.4％，對債市及股市衝擊大，也影響整體經濟表現。

第一金投顧董事長陳奕光表示，美股重挫後，預期29日台股將面臨外資賣壓200億元，指數回測萬五關卡壓力大，但在政府基金救市及搶短買盤進場下，29日台股收留長下影線機會大，全周盤勢為先下後上格局，指數區間介於14,800點～15,300點，由於8月以來加權指數仍上揚278.37點，31日收月線有機會拚月K線收紅。

陳奕光指出，除投信連46日買超集中市場外，內資中實戶以及投信等積極作價櫃買市場中小型股，內資勢力抬頭，短期櫃買指數仍將強過大盤指數，扮演多方領頭羊。匯集國內外利多有蘋果9月即將發表iPhone 14新機、10月世足賽登場，加以各國綠能政策帶動相關資本支出增加等。選股方面，以IC設計、生技、汽車零組件、金融等，也可留意航空雙雄、ABF與電子五哥等。

儲祥生認為，電子業經歷2020、2021年連兩年超額需求後，今年在美國通膨升高及祭出急速升息，加以中國大陸經濟衰退，電子業庫存調整速度攸關產業相關廠商業績表現，短期留意IP、IC設計、網通、電動車以及生技等題材類股。