i14加持！台積大立光領頭衝 7檔蘋概股樂

蘋果秋季發表會進入最終倒數階段，萬眾矚目的iPhone 14系列為最大亮點，外資圈共識新機下半年共出貨9,000萬支以上，供應鏈以大立光、台積電最受關注，面對美股暴跌逆風，台積電得先保住500元大關，花旗環球則將大立光股價預期升至2,900元，力挺股價反攻。

鏡頭升級潮 終於啟動

蘋果供應鏈隨蘋果公布發表會時間拍板於台灣時間9月8日召開，新品問世進入最後二周倒數，話題熱度迅速飆高，其中，身為蘋概領頭羊的大立光與台積電最受矚目，也因為其產業地位非凡，股價走勢將牽動整體供應鏈士氣。像是臻鼎-KY、華通、台達電、和碩、欣興、台郡、玉晶光等，預料也將是蘋果發表會前的當紅炸子雞。

花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀最新指出，較高階的iPhone 14 Pro與Pro Max主相機升級至4,800萬畫素，是繼七年前iPhone 6S的1,200萬畫素以來最有感升級，象徵鏡頭升級終於啟動，估計4,800萬畫素的7P鏡頭單位售價比之前高出20％。

大立光獲利 今年可望復甦

花旗環球預期iPhone 14系列下半年出貨9,000萬支，零組件拉貨動能穩健，4,800萬畫素主相機的出貨比例將占整個新品訂單的45％，大立光在高階主鏡頭又占7成以上分額，因此在光學雙雄中的受惠程度最高，更看好大立光第四季營收年增率轉正，終結過去二年衰退頹勢。同時，外資認為，大立光每股稅後純益（EPS）也將從今年開始復甦，明、後年EPS上看163.2元與181.7元。

儘管少數外資對大立光前景有疑慮，但從股價走勢看來，資金已經開始布局蘋果題材，且股王爭霸戰熱戰方酣，國際資金對大立光的態度，亦將決定台股股王寶座誰屬。

外資護航神山 展望樂觀

權值王台積電日前在眾多外資攜手護航基本面環境中，奮力保住500元整數大關，包括摩根士丹利、高盛、美銀證券等近期都重申對台積電樂觀展望不變，尤其iPhone新機發表近在眼前，市場對台積電投資氣氛也有所好轉，不過，外資分析師仍擔憂美國聯準會（Fed）為打擊通膨，持續鷹派升息變數，提醒若資金環境進一步緊縮，台積電身為最大權值股恐得持續面臨法人賣壓，股價得再打500元保衛戰。

另外，瑞信論壇將於9月5日～8日登場，時間上與蘋果於台灣時間9月8日凌晨1點舉行的秋季發表會重疊，科技產業廠商與機構法人客戶代表馬上可以在論壇上進行第一手交流，評析規格、定價與預測後續買氣，形成有趣的另類話題。

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