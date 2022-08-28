Fed放鷹 台股恐跳空開低？外資推演3劇本

美國聯準會（Fed）主席鮑爾強力放鷹，重擊美股四大指數，外資圈人士直指，台股29日幾可確定跳空開低，法人緊盯「萬五」保衛戰三劇本；若國安基金扛住市場賣壓，逢低買盤可望現蹤。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華28日晚間指出，國安基金一定會「在必要的時機採取妥適的措施，維持市場的安定」。阮清華信心喊話指出，雖然台灣和美國股市之間連動度高，但不見得會亦步亦趨，投資人要有信心。

鮑爾26日在全球央行年會發表演說時表示，將持續現行升息步調，且維持高利率水平一段時間，直到通膨受到控制。言論一出，美股與台指期夜盤攜手跳水，道瓊指數崩跌逾千點，納斯達克、S&P 500與費城半導體指數全面重挫，台積電ADR跌3.23％、聯電ADR更跌5％以上，台股指夜盤大跌逾300點，預料台股29日再度面臨「萬五」關卡多空大戰。

政府基金及台股基金操盤人假日進入備戰狀態，研判台股28日開盤三套劇本，包括：

一、樂觀情境：股市開盤大跌在300點內，且力守萬五大關，政府基金及投信大舉進場，萬五將成為多次利空測試的強大支撐。

二、保守情境：股市開盤大跌逾300點，市場承接意願不足，出現「開低後持續低檔徘徊」，將迫使國安基金大舉出手，並將配套祭出「禁空令」、上市櫃公司實施庫藏股及等措施，萬五將成為「國安基金防線」。

三、悲觀情境：台股結束自7月中旬以來反彈，市場預估Fed將可能有「過度收緊」資金的風險，股匯雙跌，萬五成台股天花板。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，研究機構預期iPhone 14下半年出貨量達9,000萬支，抵擋消費性電子產品銷售動能疲軟，增添蘋概股投資熱度。

觀察外資最近看台股態度，調性雖不過度積極、亦不悲觀，如：瑞銀、里昂證券等看台股年底前高點介於15,500～16,000點，一方面研判短期區間震盪機會高，同時點出後市需要留意的風險與投資機會。里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧便指出，考慮到消費性電子終端需求疲弱，要提防台股企業獲利估值下修風險；相對地，接近年底時因iPhone 14實際需求狀況更清晰，市場所擔心的庫存調整循環也可望告一段落，則是不錯的布局機會。

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