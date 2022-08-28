SCFI疫情來最大跌 三雄趁機撿？專家教戰

台股上周五（26日）收在15,278.44點，較上周下跌130.34點，跌幅0.85％，其中又以生技醫療類指數漲幅5.36％為最大、航運類指數下跌2.29％最慘。資深分析師認為，第四季為歐美消費旺季，航運族群應直接受惠，惟近期SCFI、BDI雙降，顯見國際受到通膨影響，景氣沒有好轉，股市往上反轉恐有難度，若貨櫃三雄跌破月線，就暫時先退出；若是有反彈，也是技術性反彈，從基本面來講應該不容易再上漲，建議先退出。

貨櫃海運跌勢擋不住！最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）下跌8.03％至3,154.26點，改寫疫情以來最大跌幅，已連續11周走跌，歐美主要航線全面下修，這波由美西線運價帶頭下殺逾11％，是首見單周二位數跌幅，近洋線跌幅也高達21％。

受到貨量多的越南、泰國航線，吸引眾家船公司搶貨影響，近期跌幅已深的東南亞近洋線，本周又跌幅逾21％。業界推估，只要運價從高點下跌不逾5成，船公司還是很賺錢，如今若按SCFI運價指數走勢，恐怕備受考驗。

通膨影響消費需求，企業庫存墊高、歐美拉貨減緩，直接影響市場運價下修，全球海運三大聯盟已透過空白航班等手法調控艙位，希望「hold住」運價；攤開航運股半年報仍繳出成長佳績，主因是目前不論貨櫃海運、散裝航運、航空貨運等運價，仍維持高檔。

散裝航商四維航（5608）上周法說會時指出，散裝景氣十年一個循環，去年回彈回來，看似現在又往下走，但其實2008年5月是BDI指數歷史最高點11,793，最低點是2016年290，即便是今年最低點，距離歷史低點還是有很大差距。

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（ 旺得富理財網 黃順德 ）