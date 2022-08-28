台股量能高潮退去 內外資追捧4檔電子股

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會釋出「鷹派」談話，直言「對抗通膨尚未結束」、「高利率將維持一段時間」，道瓊跳水1,008點，創下今年5月迄今最大單日跌幅，標普重摔3.37％、那指蒸發3.94％、費半也狂瀉5.8％，美國5～30年期公債殖利率曲線本月第二次倒掛；資深分析師認為，Fed又「鷹」，台股在內的亞洲各國股市恐難逃賣壓，本周大盤恐回測季線15,151點。

從大盤走勢來看，台股突破季線後，量能未見擴增，永豐投顧表示，市場對於反彈仍有疑慮，同時日KD來到超買區，經過近2個月的緩步爬升，周K已連七紅，短線獲利賣壓有必要釋放，而上周指數拉回惟月線有撐，短多並未失溫；至於國際市場方面，美股在6月中出現低點，經過一個月盤整，7月中開始明顯走多，美國經濟並沒有急遽惡化，控制通膨、經濟降溫依然是主調。

7月M1B及M2年增率雙雙下滑至6.67％及6.99％，暌違4年半之後，M1B年增率首度低於M2年增率，形成「死亡交叉」，資金動能恐轉弱，據歷史經驗觀察，這兩者年增率與股市變化節奏符合，且不論因果關係，台股已脫離過去量能高潮，股市低量將成常態，永豐投顧認為，「中小型股」與「國內法人選股」的重要性明顯抬升。

市場資金轉往中小型電子股進駐，「選小不選大」為首要布局策略，資深分析師指出，以外資買超中小型股方向看，短線大多以業績股為主，看好啟碁（6285）、中興電（1513）等，而投信偏好股本10億元上下公司，近期主要壓寶半導體上游的IP股，包括創意（3443）、力旺（3529）等。

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（旺得富理財網 黃順德）

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