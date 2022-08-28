iPhone 14掀拉貨潮 15檔蘋概股短多長紅

蘋概股拉貨題材搶先開跑！蘋果發出秋季發表會邀請函，主題是「Far Out」，將在美國時間9月7日上午10點舉辦，台灣時間為9月8日凌晨1點，今年蘋果秋季發表會將分成兩場舉辦，首先是全球引頸期盼iPhone 14系列會率先亮相，同時也將發表Apple Watch Series 8、AirPods Pro 2等新品，10月發表會則聚焦Mac、iPad系列。元富投顧看好評價偏低的蘋果概念股，預期7月～9月將有iPhone新機備貨題材，以及MacBook拉貨等兩大業務亮點，有望帶動蘋概股股價走勢。

根據業界評估，科技業的庫存調整狀可能要等到2023年第二季才會進入尾聲，再對比蘋果新品上市的銷售預期不減反增，顯見蘋果概念股相對其他科技股更具有銷售能見度，一躍成為短線盤面吸金亮點。目前領頭指標是大立光（3008），董事長林恩平在第二季法說會上釋出「7月比6月好、8月又比7月好」的樂觀展望。相關概念股包括鏡頭光學元件有大立光、亞光（3019）及揚明光（3504）等、處理器晶片有台積電（2330）、IC設計有聯發科（2454）、組裝有鴻海（2317）及和碩（4938）等、IC載板有景碩（3189）及臻鼎-KY（4958）等、印刷電路板有華通（2313）及金像電（2368）、CCL銅箔基板有台光電（2383）、NOR快閃記憶體有華邦電（2344）及旺宏（2337）、散熱模組有雙鴻（3324）等

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，目前市場剛好處於訊息空窗期，而最具題材、9月即將舉辦發表會推出新品的蘋果供應鏈，在銷售展望看升帶動下，成為近期的盤面焦點族群，市場特別關注iPhone 14銷售狀況，首批備貨量有望達9000萬台，且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響，售價有機會調漲10％至15％，對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑，更增添蘋概股投資熱度。

萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示，從蘋果營收細項來看，Mac和iPad以及穿戴裝置銷售相比去年皆呈現衰退，所幸iPhone13銷售數字優於預期，從Android用戶跳槽到使用iPhone的用戶相較往年成長許多，從今年中國大陸618活動即可發現，iPhone銷售成績相對Android陣營亮眼許多，中低階手機庫存持續攀升，緊接iPhone14系列預計9月發表，雖然智慧型手機銷售持續低迷，惟蘋果此次重心放在取得更多市占，估計售價將與iPhone13價格相差不遠，隨著新品發表加上供應鏈舒緩，下半年看好打敗景氣衰退壓力，蘋果股價自6月低點129.07漲到167.81，反彈三成領先所有均線，相關供應鏈值得留意。

※免責聲明：文中所提內容並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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