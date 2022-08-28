Fed又來鷹的？4檔升息受惠股神功護體

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會上發表「鷹派」言論，暗示將繼續激進升息的路線抑制通膨，美股4大指數應聲全面崩跌；升息仍有直接受惠股，包括以利息收入為主要營收來源的銀行股，觀察內外資近日買超個股排行榜中，都悄悄出現金融股，其中外資單周買超前十大個股，驚見出現2檔金融股，包括聯邦銀（2838）、國票金（2889），投信則大買新光金（2888）、永豐金（2890）各1.2萬張。

美國聯準會（Fed）連續兩個月升息3碼，高盛證券預估9月將升息2碼、11月和12月各升息1碼，摩根士丹利證券預估9月將升息2碼，幅度可能上調，野村證券預估9月將升息2碼，11月、12月及明年2月各升1碼；聯準會後續仍有升息空間，有機會帶動其他國家央行政策，而銀行業利差收益將受惠，永豐投信分析，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，年底前金融股行情可期待。

市場觀望氛圍仍濃厚，成交量連三日壓在1,900億元之下，25日成交金額更僅1,720.44億元，創近22個月來新低，部分資金更直接轉進「升息受惠股」卡位。資深證券分析師杜金龍杜金龍指出，這波外資賣超主要因美元指數飆高至109以上，而台灣升息幅度又遠低於美國，造成外資賣超台股，資金大舉外流。

全球進入循環升息和股市震盪加劇，導致壽險公司將承受一些按市值計價損失，以及淨資產減損風險，據歷史經驗，市場波動可能導致台灣主要保險公司的淨值上下波動，南山人壽發布半年報後，由於淨資產可能轉為負數，衝擊主要股東潤泰新、潤泰全、寶成等，就是因為如此，故外資看好銀行業後市，同時認為壽險業向下空間已有限。

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（旺得富理財網 黃順德）

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