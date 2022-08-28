土洋對作！內資帶頭衝 季底行情要來了

史上最長買超天數 內資強勢表態

投信力挺台股，不僅連46日買超，持續突破史上最長買超天數紀錄，累計今年以來加碼金額更超過2,000億元。在Fed表態強力升息的情況下，外資調節壓力沉重，市場期待本土資金扮演穩盤重要力量，隨著時序接近9月，季底行情也可望逐步升溫。

受美升息影響，外資持續撤出台股，1～8月皆呈現賣超，總計提款逾兆元，市場預料，Fed主席鮑爾鷹派言論一出之下，外資短期仍有調節壓力，壓抑大盤表現，並將多方火力寄望在投信法人等本土資金。

截至26日為止，投信已連46個交易日買超台股，29日反應補跌壓力下，能否不改加碼心態，備受投資人關注。若拉長時間至今年以來，共158個交易日中，投信僅有20天站在賣方，最大減碼金額為33.97億元，合計賣超不到170億元，對比買超金額加總2,241.64億元，更凸顯投信法人作多心態，持續投入台股力道猛烈。

個股方面，投信連46日買超期間，庫存水位增加最多的前五大個股，分別為永豐金、遠東新、台泥、英業達、中鋼，加碼張數在4.81萬～12.29萬張之間，均為具高股息、穩健特性的權值股，反應ETF投資規模攀升，投信持股部位增加。

從零持股到加碼敲進 五檔投信新寵竄出頭

另有興富發、大成鋼、廣積、華星光、眾達-KY等五檔，在投信連續買超期間，由零持股逐步加碼敲進，躍居投信布局新寵，近期股價趨勢向上。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，指數上揚空間即使有限，個股表現機會卻無上限，預料台股反應鮑爾強硬言論後，將呈現利空鈍化，大盤或有震盪，但內資投資信心逐漸恢復，後續不確定因素逐步消散，有望由季底作帳行情接棒演出。

整體來看，本土大型投顧法人認為，受到庫存問題有待消化，未來景氣依舊充滿疑慮，大型股走勢較為溫吞，盤面漸漸由中小型股領軍匯集人氣，預料本土資金仍將扮演多方指標，為季底作帳重心。

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