資金全面擴散 17檔三多股披荊斬棘

台股近期走勢步步驚心，指數上周奪回月、季線關卡，但受美國聯準會（Fed）重申鷹派立場、導致美股重挫影響，本周市場面臨新衝擊的考驗。市場人士表示，此時投資首重技術面強勢股，搭配合併營收年增等基本面表現，包括長榮航、華通、聯強、東洋等17檔「三多股」，可做為布局的參考標的。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股集中市場融資餘額未放大，外資雖然近期有所回補，但26日買超金額不到35億元，柴火不足，台股漲勢如要跟上國際股市，成交量需放量，並突破5月前低15,616點及12周RSI過50，才算是強勢姿態。在此之前，台股將在15,000～15,616的區間內震盪，以個股表現為主，建議投資人朝著技術面強勢個股，挑選合適的個股。

依法人建議的選股條件，挑出今年7月合併營收年增、股價穩站在季線之上，以及三大法人近五個交易日買超「三多條件」，計有長榮航、華通、耿鼎、鈺齊-KY、興農、遠東新、統一實、正文、金像電、神隆、眾達-KY、聯強、廣積、啟碁、中興電、東洋、太景*-KY等17檔。

台新投顧副總黃文清表示，上述個股有一大特色，即未全數集中在電子股上，各類型產業均有，橫跨航空、休閒鞋、農藥、汽車零組件、化工、PCB、生技醫療、網通等領域，顯示目前資金全面擴散，到各個不同的產業上找合適的個股布局。

「三多股」第一檔為長榮航，受惠台灣國境即將在9月底、10月初解封，26日放量大漲，漲幅7.22％，一根長紅K棒，收復所有均線，多方強勢表態，收在34.15元，上周三大法人買超合計72,264張，長榮航因應市場熱切需求，北美航線快速進行增班。

至於眾達-KY、正文等網通產業股，由於來自美國、大陸進行基礎建設採購及零組件供貨正常，去年積壓的訂單，今年陸續消化，下半年到2023年訂單能見度高，讓網通股不論營收、股價，都是台股的焦點。

黃文清也說，生技醫療股在台股震盪波動時，可吸引資金轉進避險，加上有解盲等利多期待，資金進場卡位，櫃買指數突破半年線，朝著年線邁進，本波漲勢強過於集中市場，最大貢獻就來自於生技醫療股的價量齊揚。

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