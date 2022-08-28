Fed空襲 台股拚守萬五 2類股外資減碼重心

Fed主席鮑爾釋放將延續積極升息路線的訊號，強力鷹派發言促使美股重挫千點，法人認為，台股短線將受到波及，尤其權值股、高價股承壓，指數回測萬五整數關卡的可能性極高，月線連二紅預期生變。惟市場情緒適度消化之後，有望上演利空出盡的新走勢，值得保持關注。

受Fed「強鷹」立場衝擊，市場對9月升息3碼預期提高，美道瓊指數26日大跌1,008點，費半指數更重挫5.81％，科技股賣壓沉重。國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，台股與美股連動程度高，台積電、聯電ADR同步下殺，預估台股29日開盤將湧現補跌賣壓，月線（15,136點）、季線（15,151點），以及萬五三道關卡，均面臨修正考驗。

此外，距離8月底僅剩三個交易日，目前月線上漲278點，原先市場預估可望收下連二紅紀錄，但短期內勢將持續反應Fed維持強勁升息的利空，月線不排除有由紅翻黑的可能性。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，鮑爾談話內容，釋出維持強勁升息態度，預期將使得資金持續往美元靠攏，外資調節力道不可不慎，研判權值股、高價股為減碼重心，而前波反彈過程中股價急漲，基期相對較高的個股也會出現獲利了結賣壓。

不過，由於Fed持續升息已成市場共識，僅是升息幅度超乎原先預估，預料出現的修正壓力，不會像4月、6月反應如此猛烈，隨著資金調整壓力減輕及恐慌情緒適度消化，指數向下測試底部支撐後，可望上演利空出盡行情，帶動大盤重新築底上攻。

進一步搭配產業面觀察，凱基投顧分析，雖面臨企業財報與通膨惡化等利空，台股仍有持續探底壓力，但相對看好蘋果iPhone 14備貨效應，以及進入財報空窗期、企業獲利下修壓力暫緩，預期第三季底到第四季初，有可能出現反彈行情。

另外，國安基金自7月12日起宣布進場護盤，期間帶動了指數穩步反彈逾千點，此次修正壓力的出現，仍在獲准進場護盤的期限內，可望繼續扮演穩住市場信心的定心丸，展現支撐台股的力道。

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