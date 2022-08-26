台股估季、月線區間整理

美聯準會（Fed）主席鮑爾談話，左右全球投資情緒與資金動向，台股專家指出，在通膨未明顯降溫到目標區前，美緊縮貨幣政策不會改變，Fed 9月至少升息2碼，但有9月蘋果新品發表會助攻，預期下周台股將在月線及季線間整理，指數區間落在15,000～15,500點。

外資26日再買超34.86億元，投信買超21.09億元、連46買、續創史上最長連買紀錄，推升加權指數上漲78點，收在15,278點，因解封概念股雙指標華航及長榮航爆量大漲，帶動台股成交值擴增至2,146.5億元。

投信本周買超76.26億元，已連續第十周站在買方，反觀外資則連續第四周賣超，且賣超再擴大至369.89億元；三大法人周賣超313.15億元。台股也終止周線連八紅紀錄，周跌130.34點。

元富投顧總經理鄭文賢表示，美國消費者物價指數（CPI）年增率觸頂向下，一度讓市場對Fed升息速度放緩燃起樂觀情緒。但從近期Fed官員談話可嗅出，在通膨未明顯降溫到目標區前，貨幣政策緊縮不會改變，美股三大指數從接近年線的位置拉回，但仍守住半年線。

安聯投信台股團隊認為，無論Fed 9月是升息2碼或3碼，台股在這波反彈下，評價面也隨之回升。但實際上，企業將開始下修獲利預期，讓股價重新定錨，且明年企業獲利方向為成長或衰退，現階段仍不明朗，但中長期市場仍關注這個方向。

鄭文賢表示，台股加權指數從接近15,500點拉回，指數在月線獲得支撐。美股進入整理，台股也進入量縮整理格局，預期台股下周繼續在月線及季線整理，預估指數區間在15,000～15,500。指數整理期間，仍以中小型股、業績成長股、低檔的跌深股為盤面重心，不論是電子、傳產或生技，都有輪動的機會。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕則指出，除了央行年會，目前市場剛好處於訊息空窗期，而最具題材、9月即將舉辦發表會推出新品的蘋果供應鏈，在銷售展望看升帶動下，成為近期的盤面焦點族群，市場特別關注iPhone 14銷售情況，首批備貨量有望達9,000萬台，且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響，售價有機會調漲10％～15％，對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑，更增添蘋概股投資熱度。