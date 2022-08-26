政府釋利多！ 解封概念股價量齊揚

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝26日早上表示，10月初疫情高峰過後、趨勢確定往下時，著手大幅開放國境。政府釋放解封大利多帶動，航空、旅遊飯店、餐飲股26日價量齊揚，華航、易飛網等五檔高掛漲停價。

王必勝26日在台股盤中接受網路節目專訪時，提前釋放政策重大利多，引爆股市的連環效應。他透露，BA.5疫情預估9月底達高峰，會觀察二周，10月初疫情確定下降時，著手開放國境。

由於王必勝談國境的解封政策利多，正值台股開盤期間，多方資金快速簇擁及追買航空、旅遊飯店、餐飲等股票，籌碼輕盈的易飛網、鳳凰、五福、山富等率先鎖住漲停，而華航緊接在後，雖然盤中因為當沖勢力強勁，漲停價屢次遭到打開，但是買盤依舊強勁，五檔齊步高掛紅燈到尾盤。

華航26日上漲2.05元、9.83％，收在22.9元，成交量高達22.52萬張，是25日的8.34倍。

長榮航26日上漲2.3元、7.22％，收在34.15元，一根長紅k棒，突破均線糾結，強勢表態收復所有均線，26日成交量達22萬張，是25日的5.62倍。

康和證券投資總監廖繼弘指出，華航26日漲勢比與長榮航更強，主因華航落後補漲，26日尚未收復季線，下周漲勢有望追平長榮航。

台新投顧副總黃文清表示，國內疫情趨緩及政府推出國旅方案發酵，國內觀光飯店、餐飲及遊樂園的復甦程度加快，例如位於墾丁夏都7月合併營收為1.18億元，年增1,151％，寫下歷史新高。

整體的觀光類股7月合併營收優於6月23.8％，是台股上市類股中漲幅最大的產業，顯示觀光類產業已從谷底強勢回歸。

長榮航10月擴大增班

為了迎接10月初台灣國境解封政策，長榮航已規劃10月北美航線舊金山、西雅圖、溫哥華、紐約將達到每周七班，等於天天都飛，至於最熱門航線洛杉磯航線，在10月時每周將再增班三班，達十班，逐步恢復往日榮景。

隨著客機的機腹供給增加，航空業貨運的高峰在去年12月見高峰後逐步走滑，不過仍維持在相對高檔。中央流行疫情指揮中心逐步放寬邊境及各國鬆綁，今年航空業者的營運重點從貨運轉回客運，已陸續進行增班。

受惠各國邊境防疫政策調整及暑假旺季需求，長榮航7月合併營收118.6億元，年增42.65％，其中成長最快速的是客運，7月客運營收達27億元，較6月成長1.31倍、達131.21％，占營收比重跳升至22.8％。

長榮航表示，7月客運營收大幅成長，是各國邊境防疫政策調整及暑假旺季需求，旅客量為自2020年4月以來新高，歐洲、美洲及東南亞地區的旅客量成長相當明顯。

由於中央流行疫情指揮中心8月初已開放桃機轉機，長榮航的轉機營收占比相當高，因此受惠最深，從東南亞過境桃園再轉機到北美航線相當熱門，預期長榮航8月合併營收將優於7月，客運業績肯定突破30億元，呈現大躍進。

中央流行疫情指揮中心26日對航空及觀光業者大放利多，指揮官王必勝提到10月初將著手開放國境及提高入境總量，受惠該利多，激勵長榮航、華航大漲。

事實上，長榮航也預期政府開放政策，目前增班計畫已規劃到10月之後，熱門的洛杉磯10月將從現有的每周七班，提高至每周十班，舊金山維持在每周七班，西雅圖、溫哥華、紐約等，從現有的每周四至五班，10月時將達到每周七班，天天都有飛，便利旅客規劃行程。至於，多倫多及休士頓則從8月的二至三班，10月時增至每周飛四班。