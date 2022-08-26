動能為王 中天、虹堡等15檔高周轉率吸睛

全球央行年會來臨前夕，台股本周維持量縮格局，投信主導戰場，買盤偏短線進出，以中天（4128）、虹堡（5258）等15檔人氣匯聚的高周轉率股為首，配合法人買盤加持，展現出逆勢突圍的氣勢。

除美國聯準會（Fed）每年八次的例行會議，在傑克森霍爾舉行的全球央行年會同樣受到高度矚目，尤其今年美國通膨達到40年來最高點，如何在經濟發展與抑制通膨間取得平衡，成為市場關注Fed主席鮑爾談話的一大重點。

此前，觀望氣氛瀰漫，大盤單周成交值不足一兆元，創今年5月以來新低，並結束周線連七紅的走勢。盤面缺乏攻擊量能，外資又一路提款，大型權值股股價受到壓抑，資金轉向追捧籌碼相對輕盈的中小股，以「人氣指標」周轉率觀察，上周周轉率超過三成的個股達67檔，其中中天、虹堡、台半、耿鼎、眾達-KY、智原、怡利電、東哥遊艇、益得、宏達電、昇陽半導體、光聖、泰茂、同致及晶心科等15檔更獲法人周買超逾800張。

生技大廠中天喜訊頻傳，旗下合一研發的傷口外用乳膏「Bonvadis」甫獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，另一隻小金雞永笙細胞的異體臍帶血細胞新藥「RegeneCyte」也獲FDA核准進行「長新冠」二期人體臨床試驗，母憑子貴；此外，工業電腦廠虹堡也受惠缺料緩解，出貨繼續放量，第三季業績再拚新高，吸引法人本周大買逾萬張，股價26日盤中創86.1元歷史新高。

國泰證期經理蔡明翰認為，在鮑爾談話內容出爐前，整體趨勢未明，大盤架構自然維持量縮格局，但市場預期過度悲觀，談話獲正面解讀機率較高，一旦外資短線買盤回流帶動量能提升，資金趨勢或將由小轉大，投資人應提防飆漲的中小型股回檔風險。

啟發投顧分析師趙彭博指出，櫃買指數提前加權指數產生月、季線黃金交叉，因此中小型成長股將是本波反彈首選標的，其中股本小、價格低於50元，以及業績成長的銅板股，更是飆股出沒所在，投資人可特別關注。