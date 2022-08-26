16檔四勢如意火力旺 這檔周量增逾700%

市場觀望美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話，台股本周人氣退散，日均量不到1,900億。投資專家認為，在不確定因素消散後，多方買盤可望陸續歸隊，建議率先關注本周交投放量、法人買超、7月營收年增、KD指標翻揚向上等四大正向指標股，包括長榮航、鈺齊-KY等16檔，有望續扮盤面領攻主力。

台股周線未能寫下連八紅，單周下跌130點，不過，群益投顧副總裁曾炎裕認為，觀察近期大盤表現，多頭力守萬五整數關卡、季線、月線三道重要防線，支撐市場信心。而內資概念股不受外資賣超及新台幣貶值影響，補漲股持續震盪向上，由中小型利基電子股、生技股題材維繫人氣，預料盤面仍將維持「炒股不炒市」。

進一步從成交量、籌碼面、基本面、技術面四大條件篩選，符合近五日量能擴增、三大法人買超、7月營收表現優於去年同期，以及KD指標正向的個股，共有長榮航、鈺齊-KY、華航、眾達-KY、愛地雅、上品、國光生、精星、宏盛、建漢、怡利電、利勤、上曜、晟銘電、華園、光聖等16檔「四勢如意」股出列。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，市場對於鮑爾談話內容已適度反應，對整體盤勢影響有限，大盤將回歸產業基本面，觀察全球成長趨勢將鎖定在解封商機，包括10月可望開放邊境，華航未來客運需求樂觀，帶動26日股價爆量漲停。

長榮航受惠上海加速復工復產，即將迎來趕出貨熱潮，美西碼頭工人談判恐演變成罷工，海運轉空運需求可期，都將驅動航空運價走揚，邊境朝向解封邁進，客運業務將逐步回升，近期吸引三大法人大舉敲進，周買超7.22萬張。

鈺齊-KY主要鞋款以中高階戶外鞋，市場有一定的剛性需求，加上產業供需缺口短期仍將存在，現階段品牌客戶下單力道與拉貨動能強勁，明年春夏鞋款接單展望樂觀，預料營運規模將呈現逐季拉升。

眾達-KY上半年每股稅後純益（EPS）1.24元；7月營收2.7億元，創歷史第九高，年增36.1％，成長動能強勁，法人看好，公司主力32G產品年底前需求都是滿載，400G光收發模組QSFP-DD DR4/FR4，下半年可望大量拉貨，成為業績成長主力。