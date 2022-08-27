法人按讚 志聖、群翊今年獲利衝高

儘管消費性電子市場需求疲弱、IC載板市場頻傳雜音，但設備業者觀察，不只是台灣載板大廠仍積極在擴充產能，國外大廠也是動作頻頻，以在手訂單或訂單能見度來看，後續展望依然正面。法人也樂觀看待如志聖（2467）、群翊（6664）2022年獲利挑戰創高可期。

志聖2022年上半年營收25.6億元、年減12.18％，稅後純益3.56億元、年增5.51％，每股盈餘2.27元。

志聖指出，上半年營收較2021年下滑主要是因為第二季受到封控影響，不過公司看好下半年隨著旺季到來及缺料舒緩，目標全年營收有望與2021年持平或微幅下滑，獲利則受惠IC載板、半導體比重提升，力拚挑戰創高。

群翊上半年營收11.45億元、年增28.56％，稅後純益2.89億元、年增94.1％，每股盈餘5.26元。

群翊受惠接單出貨暢旺，以及新增的20％產能挹注，營收成長顯著，而匯率有利和高階設備貢獻提升下，獲利也有大幅成長，法人預期該公司全年營收獲利挑戰創新高可期。

值得關注的是，兩家業者合約負債都不低，來自訂單已訂但未交的金額，顯現客戶端對於設備的需求依然是強勁。志聖、群翊也都曾提到，目前在手訂單遠超過產能，對後續營運維持審慎樂觀看待。

業者指出，短期總體經濟的不確定，或是消費性電子的需求疲軟，IC載板需求多少會受到衝擊，儘管短期有雜音，但長期高速運算的趨勢不變，大廠積極投資先進製程的態度也是維持強勁，甚至所謂的非載板廠也開始布局載板，因此IC載板前景依舊正向。

另外，業者提到，除了常見的台灣、日韓、奧地利等載板大廠持續投資，大陸積極切入的態度不容小覷，尤其先前通過的晶片法案，促使大陸積極投入晶片自製，而IC下面必須要有載板乘載，擴充載板實力勢必也是陸資廠拓展的方向，長期來看各國積極投入下，載板相關設備的需求仍是暢旺。