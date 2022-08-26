蘋果邀請函星光藏玄機 2檔晉升i14潛力股

蘋果今年秋季發表會的邀請函別出心裁，星光熠熠的設計，不免讓外界聯想與iPhone 14系列所搭載的新功能有關。摩爾投顧分析師陳昆仁表示，此次有可能意味著星空拍攝或衛星通訊功能的出現，倘若真是如此，大立光(3008)、聯發科(2454)或將受惠。

據傳，iPhone 14系列剔除銷量不佳的mini機型，即將發布的4款機型，包含6.1吋的iPhone 14、6.7吋的iPhone 14 Max、6.1吋的iPhone 14 Pro及6.7吋的iPhone 14 Pro Max，其中Pro機型不僅為大螢幕，更搭載A16處理器、4800萬像素鏡頭。在機身設計上也有突破，iPhone 14系列將採用驚嘆號的打孔螢幕，果粉們長年詬病的瀏海螢幕有機會消失。

蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁，已要求供應商生產9000萬支iPhone 14，替台系蘋鏈帶來一波新的營收增長。陳昆仁進一步指出，大立光進入出貨旺季，聯發科發表衛星連網晶片，2檔挾帶基本面利多，此外，假設相機升級又能支援星空攝影，這將是大立光的一大利多消息。

聯發科不久前使用搭載自家具5G NR非地面網路(Non-Terrestrial Networks，NTN)衛星連網路功能晶片的智慧型手機，在實驗室測試成功與衛星連線，達成5G手機全球首次支援非地面網路的雙向資料傳輸。

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（旺得富理財網 廖小蕎）

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