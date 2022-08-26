三大法人買超70億 國家隊護航 台股趨堅

外資買超34億 三大法人買超台股70億元

外資等三大法人周五（8/26）合計買超台股70.04億元。包括外資與陸資連續第二天買超，今買超34.87億元；投信仍力挺多方，加碼不手軟，單日買超21.09億元；自營商自行買賣部分係買超2.69億元，避險部分係買超11.4億元，合計單日買超14.09億元。

（工商時報 數位編輯）

美股加持 台股收漲78.4點 台積電突破月線

台積電股價回到月線510元之上以及航空雙雄大漲的氣勢，台股今天收漲78.4點，成交值回溫至新台幣2000億元之上，儘管週線收黑，不過日K棒連2紅。

加權股價指數終場上漲78.4點、漲幅0.52%、收在15278.44點、成交值為2103.3億元，費城半導體指數大漲帶動近期深受庫存去化之苦的電子股回神，台積電重回月線之上，收在512元，光學股大立光、玉晶光也呈現大漲，航空股則是邊境有望進一步解封的利多刺激下，華航亮燈漲停、長榮航漲幅也逾7%。

此外，近期大盤回檔扮演資金避風港的生技股今天並未受到資金回流電子股影響，指標股合一、中天依舊強勢，帶動北極星-KY、生華科、杏國表現依舊搶眼。

分析師表示，市場關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾即將在全球央行年會上的演說，可望為未來升息腳步定調，台股雖有國安基金護盤，但量能不繼將成為反彈續航力的隱憂，所幸今天成交值回到2000億元以上水準，若下週持續補量，可望指引台股後市走向。

法人指出，加權指數止跌反彈重返季線，短線浮現止跌回穩契機，若後續進一步突破短期均線、站上8月22日黑K高點15375點，盤勢將可望延續先前反彈走勢，其中，櫃買指數走勢相對強勁，已接近前波高點，若鷹派升息負面因素淡化，中小型股可望成為反彈急先鋒。

（中央社）

《盤後解析》3方觀察 台股仍具反彈契機

美股收高帶動下，台股今天盤初再度強漲逾百點，但量能無法有效增溫，中午過後漲幅收斂，終場以15278.44點作收，上漲78.44點，漲幅0.52％，成交金額2103.3億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）季增年率修正值報-0.6％，優於市場預期的-0.8％，雖然實質GDP超過預期，不可否認的是美國仍處在技術性衰退之中，經濟前景仍不容樂觀，因此，日前白宮也下調美國經濟最新預測，而在通膨高漲下，白宮亦上修2022年通膨預測，從3月份預估的2.9％調升至6.6％，此水平與市場預測相符。一般認為通膨有機會在近期觸底，但預期到年底下滑速度仍不大，9月美國聯準會有機會維持鷹派升息態度，對於市場資金仍不利。

美元近期出現高檔回檔整理，但指數仍維持在月線之上，使得亞幣近期出現維持弱勢，台幣表現也表現弱勢，已經貶破30元整數大關，預期美元維持在月線之上，台幣短期間仍維持弱勢，不利資金進入台股。

法人態度上，外資期貨未平倉多單出現減碼，不過現貨市場受到國際股市大漲出現回補，本土投信在集中、櫃買市場出現買超，政府基金近期也在大致維持買超，但幅度不大，整體法人態度上偏向正向。

融資在近期仍持續觀望維持在低檔，融券餘額也持續攀高，散戶信心相對薄弱，綜合資金、法人與散戶態度來看，整體多方仍佔優勢，台股仍具備反彈契機。

（時報資訊 莊丙農）