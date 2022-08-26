8/26上市、櫃企業營運快報

今（8/26）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.光洋科（1785）26日宣布引進全球領先商業軟體企業SAP（思愛普軟體系統公司）的RISE with SAP on AWS，藉此次的轉型計畫，進行全面數位轉型，並精準數據管理，藉著優化管理系統，也能達成聯合國SDGs當中的工業化、創新及基礎建設目標，並且能有效減少成本，可望提升毛利率。

2.光麗-KY(6431)轉型為美妝保養品專業代工，2022年上半年受到大陸封控影響，歸屬母公司淨損5393萬元，每股虧損0.97元。不過，董事長陳寬聰說，目前大陸主要城市陸續恢復營運，7月營收已呈雙增，下半年營運可望漸漸回溫。

3.在長榮弟弟派結盟投資、預計9月登錄興櫃的星宇航空，隨著未來營運規模擴大，今天也宣布擴大徵才，共計開出約60項職缺，包含客艙組員、機務、簽派、法務、財務、資訊及行政內勤等需求。

4.雲朗觀光集團旗下雲品(2748)宣布，攜手台泥旗下台泥綠能打造的台東「紅葉谷綠能溫泉園區」將於明（27）日起試營運，為全台首處結合觀光與地方共生的地熱發電園區，並邀請26家品牌進駐打造永續旅遊新基地，預估每年可望為延平鄉創造近10萬觀光人次。

5.葡萄王(1707)推出莓好膠原益生菌、朝氣人生365兩款新品，董事長曾盛麟說，旗下三大事業體成長動能強勁，後疫情時代，民眾對健康更為重視，益生菌及保健品市場需求成長，另外，上海葡萄王營運恢復正常，今年全年度營運表現樂觀以待。

6.台股除權息行情發燒，台股ETF除息跟著高潮一波接一波，在近期大戶、法人積極參與ETF的領息外，小資零股族也共襄盛舉，觀察8月以來，台股ETF零股投資人增加逾5,000人，總數逼近80萬人大關，其中剛改為季配息的元大台灣高息低波ETF（00713）異軍突起，超越眾高股息ETF、在本月拿下零股投資人的增幅冠軍，躍居市場投資新寵。

7.貿聯-KY(3665)公布111年上半年財務報告：營業收入256.3億元，稅前淨利24.69億元，本期淨利17.28億元，歸屬於母公司業主淨利17.31億元，基本每股盈餘11.46元。

8.桃園航空城公司今(26)日舉辦「2022年桃園航空城產業論壇暨優先產專區標售簽約儀式」，包括經濟部長王美花、桃園市場鄭文燦、民航局局長林國顯均親自出席，與八家進駐企業進行標售簽約儀式，投資規模超過200億元，預計可創造至少5000個工作機會，王美花表示，桃園市成為台商回流首選，吸引投資金額達3425億，成果豐碩，桃園市長鄭文燦也表示，桃園航空城希望達成三個目標，即客運與貨運翻倍、引進產業帶動地方，以及打造宜居城市。

9.神腦(2450)今日舉辦法人說明會，累計上半年營收、獲利均相較去年同期成長，展望下半年，神策略長邱致忠表示，下半年在疫情舒緩下，消費力道會再回溫，加上市場最關注的iPhone14也將如期報到，樂觀看好下半年手機市場表現一定會優於上半年。

10.全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)，2021年加入自主移動機器人聯盟(Autonomous Mobile Robot Alliance, AMRA)理事會兼技術委員會，並參與AMRA-220工作小組制定AMR設計的安全與驗證標準。歷經40場以上的會議，新安全標準「AMRA-220」已於2022年七月正式發行。友通期待藉由制定AMR及其充電站的安全性規範，消除或降低使用環境中的危害。

11.新冠肺炎疫情延燒超過2年半，不少國家都已推動邊境解封。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日透露，預估邊境10月就會開放，從3+4改為全部一人一室開始，後續將提高入境人數、開放旅行團，再考慮推動0+7。