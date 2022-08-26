第1槍！看壞智慧機 外資3理由喊賣大立光

蘋果秋季發表會將於台北時間9月8日凌晨登場，隨iPhone 14系列亮相，也炒熱蘋概股題材，但亞系外資卻開出第1槍，直評智慧型手機市況未見明顯好轉，保守前景未變，降評大立光至減碼評級，目標價維持1,500元。

隨蘋果新機發表在即，台積電、大立光、南電等多檔大型權值蘋概股26日鼓掌慶賀，外界多預期，iPhone14在規格升級的旗艦機，與首度放大螢幕的中階機的激勵下，將刺激另一波換機潮。

法人推估，今年iPhone新機全球出貨量約9,000萬支，與去年持平，在消費電子動盪環境下，蘋果新品仍有一定的銷量，加上蘋概股評價偏低，預期7~9月將有iPhone新機備貨題材，以及MacBook拉貨等兩大業務亮點，有望帶動蘋概股股價走勢。

不過，亞系外資最新報告卻不認同，直接點名股后大立光，認為資本支出續增、成長動力不明，加上股價自6月下旬反彈已達35%，決定將評級由「持有」降至「減碼」，目標價則維持1,500元。

該外資並指，智慧手機需求持續令人失望，尤其是Android陣營，預估今年全球智慧手機出貨量恐年減12~19%，難見復甦轉機。

（ 旺得富理財網 李宗莉）

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