8/26盤中熱門焦點股

今（8/26）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）耿鼎帶量衝高亮紅燈 軋空氣勢強勁

耿鼎（1524）受惠本業景氣復甦加上資產開發誘因，短期股價持續帶量走高，再創10餘年來新高水準。

該股周五（8/26）開高後未幾，即強勢急拉登頂，報29.25元，表現搶眼。從籌碼面觀察，該迄昨券資比高達47%，顯示短空不死，多頭不足，軋空氣勢值持續追蹤。

據了解，耿鼎受惠於所屬AM（售後維修）汽車零件事業明顯復甦，帶動今年業績強勁表現，加上位處桃園航空城周邊，具備資產開發題材，激勵近期股價持穩走高。

此外，耿鼎第二季EPS係0.69元，上半年EPS係0.35元，較去年同期倍數成長，已不可同日而語，顯示基本面轉機契機也值注意（工商時報 陳信榮、數位編輯）

（2）積極卡位電動車成長商機 和大大紅燈籠高高掛

和大（1536）加速擁抱全球電動車產業成長商機，激勵短多持續向高檔挺進，今開高之後急速向上攻頂，迄上午10時，暫報86.1元漲停板，並創今年2月底以來波段新高，表現不錯。

和大月前宣布斥資35億元建設嘉義五廠，和大董事長沈國榮估算，2025年底新廠全數投產後，嘉義廠區總產值將達60億元，助攻和大2026年營收站上百億元大關。

和大6月30日在嘉義大埔美園區舉行嘉義五廠動工儀式。和大近兩年營運陷入低潮，今年第一季EPS降至0.1元，沈國榮6月30日坦言，這兩年營運面臨到缺工、物價飛漲及運費不可預期的大漲，確實很辛苦，但他也強調，「最困難的時間已經過去！」8月業績會有明顯躍進，隨產品價格順利調升反應成本，樂觀下半年業績回升；法人估全年營收將重返70億元之上。

沈國榮指出，看準全球車業加速電動化的浪潮，和大積極擴充產能、提升接單能力備戰。6月30日開工的和大嘉義五廠，兩期工程預計兩年半完工，總投資金額35億元，2025年底全數投產後，嘉義一、二、三、五廠的總產值將達60億元，推升和大2026年營收挑戰突破百億元大關。

沈國榮透露，接下來還規畫投資嘉義六廠，屆時嘉義五個廠區的總產值將突破90億元，厚植未來營運成長動能。

沈國榮表示，和大經過與客戶協商後，今年起陸續調漲產品售價，舒緩成本壓力；疫情趨緩後，產線人力陸續回崗位，預計晶片荒問題順利在8月解決，和大業績將開始明顯躍進。（工商時報 陳信榮、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.和大(1536)：具電車題材，外資連3日買超計863張，盤初噴量飆漲停86.1元鎖死，寫8個月波段新高價。

2.耿鼎(1524)：車電概念股受追捧，開盤約30分鐘即衝出逾5萬張大量，股價強鎖漲停。

3.東科-KY(5225)：逆風消除Q3迎全年最旺季，量能增溫，頻頻觸漲停。

4.世德(2066)：多頭點火車電概念族群，今股價跳空漲停鎖死在88.5元，寫2019年9月來新高。

5.美時(1795)：癌症用藥獲美FDA暫時核可，晨盤帶量攻高逾6.5%，重返五日線高檔區。

6.信驊(5274)：無懼疫情衝擊，維持今年營收年成長45%目標，晨盤大漲逾6.5%，重返2100關，坐穩股王寶座。

7.力積電(6770)：昨三大法人回補買超6512張，激勵盤初股價續彈逾2.5%，一舉收復5日線、月線。

8.聯電(2303)：昨夜ADR大漲3.57%，帶動盤初股價漲逾2%，躍過5日線。

9.怡利電(2497)：H2業績向好+車電題材夯，股價急拉漲停。

10.日馳(1526)：H1每股盈餘創3.49元新高+短均揚升，盤初不甩外資昨賣超700張，股價一度強彈近6%。

11.欣興(3037)：穩步推動擴產，今年載板產能目標增加20%，基本面戰勝籌碼面，攻高逾1.5%。

12.南電(8046)：本土法人加碼，下探至267元有撐，多方穩步走高，持穩5日線上。

13.精元(2387)：受惠蘋果新機拉貨，Q3營收可望拚新高，今早跳空大漲5%。

14.森崴能源(6806)：新能源夯推動今年營運更旺，外資轉多，推動股價漲逾2%。

15.寒舍(2739)：秋季線上旅展今日開跑，營運添動能，早盤走高2%成上市觀光領頭羊。

16.六角(2732)：「段純貞」飄香海外今年拚拓10家，搭配台股勁揚，成功站上百元。

17.智原(3035)：H2看俏，季底投信作帳熱門股，外資亦連2買加入追捧行列，早盤一度彈漲4%，衝上200元及逾2個月高價。

18.晶心科(6533)：搶啖車用商機，營運如虎添翼，繼昨日噴量攻頂後，早盤續衝高6%，站上4個月高峰。

19.康普(4739)：特斯拉吹漲風，電動車概念股踩油門，晨盤放量勁揚3.5%，挺進半年線。

20.力旺(3529)：不受庫存調整影響，矽智財族群買盤旺，盤初跳漲3%，觸及1515元近2個月高點。

21.銘旺實(4432)：獲外資偏多操作，已連拉兩根漲停，衝上逾3年半高價。

22.威潤(6465)：網通題材夯，多頭發動快攻，晨盤一度亮燈漲停，站穩五日線。

（旺得富理財網 即時組）

（4）永笙細胞新藥獲准在美二期臨床 中天笑咪咪

中天(4128)旗下永笙細胞「長新冠」臍帶血細胞新藥，FDA核准執行二期人體試驗，今日股價開高，晨盤一度衝至73.6元，漲幅逾4%。

中天集團旗下永笙細胞(StemCyte)異體臍帶血細胞新藥RegeneCyte獲得美國FDA核准用於治療新冠肺炎後遺症「長新冠」二期人體臨床試驗，創全球首項以臍帶血細胞進行「長新冠」治療的臨床試驗。

永笙細胞執行長李冬陽表示，研究發現，「長新冠」主要3大症狀包含疲乏、腦霧和肌肉疼痛，此外尚可能伴隨呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽和持續的味覺或嗅覺喪失等症狀，會持續數週、數月甚至超過一年，目前無任何特效藥物可以治療，永笙細胞為全球第一家以臍帶血細胞治療長新冠。

長新冠的成因與症狀十分複雜，非單一治療可以解決。永笙細胞以過去20餘年針對造血系統疾病、免疫系統疾病以及先天代謝性疾病的細胞治療專業，研發利用臍帶血細胞治療的新藥RegeneCyte，FDA核准直接用於治療「長新冠」病患。

永笙細胞為中天生技集團旗下，專業發展臍帶血保存與細胞治療的生技公司，以臍帶血細胞為核心，研發細胞新藥用於治療多項未滿足的醫療需求，細胞治療人體試驗除「長新冠」二期臨床試驗外，尚包含FDA、TFDA核准的脊椎損傷多國多中心二期臨床、TFDA核准的急性中風一期臨床及腦性麻痺恩慈療法。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）AI智能車站吸睛 中保科帶勁

中保科(9917)在高雄駁二大義站舉辦–軌道智慧防護系統整合服務計畫成果發表會，展示「AI智能車站」應用成果，今日開平走高，股價維持小漲。

中保科董事長林建涵表示，很榮幸成為高雄市政府發展智慧城市的合作夥伴，輕軌捷運將是未來城市交通建設的重點，隨著綿密路網的興建，提升資訊系統整合，以及強化列車行控系統安全管理至關重要，這也是繼2020年智慧城鄉計畫後，第二次與高雄攜手合作。

為輕軌量身訂作並創新提出6合1軌道智慧防護系統，以「預警防範」和「路況管理」兩大核心目標，為輕軌的行車安全做足把關，目前在夢時代、光榮碼頭、駁二大義站這三個站點都可以看到這個計畫成果的呈現。

林建涵表示，中保科強項是從首端的「系統整合」到城市的「方案解決」以及平台上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生。未來也會持續將發展智慧城市應用方案的實戰經驗，透過民間與官方一起合作，政府出題，企業解題，共同解決城市的問題，並驅動智慧城市再升級。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）疫後邊境愈趨放寬 長榮航、華航歡呼

受惠各主要國家，包括歐美、日本、南韓、大陸與東南亞等地區的疫後邊境管制，多朝愈趨放寬態勢挺進，即便台灣也可望在九月底或第四季迎來進一步放寬管制措施，使疫後國人赴國外觀光旅遊商機愈不容小覷，今長榮航（2618）、華航（2610）雙雙爆量大漲，值持續追蹤。

迄上午10：57的市價，長榮航暫報33.25元，漲幅4.4%；華航則報21.95元，揚升5.28%。

基本面方面，長榮航上半年EPS 0.98元，與去年同期仍處虧損窘境大幅改善。華航上半年EPS 0.59元，也較去年同期倍數成長，兩家航空公司轉機氣象不宜看淡。（工商時報 數位編輯）

（7）散裝Q3旺季不旺 產業遇逆風

太平洋航運（02343.HK）公告2022年上半年財報，稅後淨利4.53億美元，年增182.8％，獲利創同期歷史新高，主因中小型散裝船日租金維持高檔。統一投顧認為，2022年下半年散裝產業營運動能將受限產業環境面臨逆風而轉淡。

消息面使散裝航運族群近期上攻不易，股價多呈相對牛皮格局。如新興（2605）今逆勢下挫，裕民、中航、台航、四維航與慧洋等，漲幅也不甚起眼，追高宜存風險意識。

展望2022年下半年，考量大陸房地產市況平淡導致鋼市需求疲弱，影響煉鋼原料載運需求，再加上穀物運輸需求受限烏俄戰爭影響，運距拉長效益不足彌補穀物貿易量下滑影響。

研調機構Clarksons對於2022年各類乾散貨需求增速皆有所下修，統一投顧認為2022年第三季散裝產業旺季不旺，2022年下半年運價難有上漲利基。

統一投顧預估太平洋航運2022年營收34.42億美元，年增15.8％，稅後淨利8.70億美元，年增3.0％，EPS為0.17美元。2022年下半年營運動能將受限產業環境面臨逆風而轉淡。（工商時報 王淑以、數位編輯）

（8）Q4營收拚新高 股王信驊逐漸拉開與大立光股價差距

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）周五開高走高，迄上午11：11的市價暫報2,130元，大漲160元，漲幅8.12%，並與股后大立光暫報市價1,990元，進一步拉開差距，表現可圈可點。

信驊日前參加櫃買中心業績發表會。對下半年展望，董事長林鴻明指出，第四季雖受客戶下修訂單影響，但mini BMC新品挹注，預期第四季營收可望創2022年新高，全年業績仍有信心達到年成長45％。

對於下半年營運展望，林鴻明表示，由於客戶下修BMC訂單影響，因此第三季營運表現與原先預期有點落差，但仍有望站在歷史高檔水位，第四季BMC出貨量將比第三季再度下滑。

林鴻明指出，第四季雖然BMC出貨量將比第三季減少，但由於mini BMC新品將開始放量出貨並貢獻業績，因此第四季整體營運仍有望寫下今年以來新高表現，因此對於今年業績可望年成長45％抱持信心。

據了解，由於中國客戶對於未來市場景氣抱持保守態度，因此資料中心建置需求相對放緩，加上英特爾新伺服器平台Eagle Stream可能將延後到2023年上半年開始量產，同步使信驊BMC新品出貨延後，成為信驊下半年BMC出貨不如公司原先預期的主原。

信驊7月合併營收達4.27億元、年成長29.7％，累計前七月合併營收為30.04億元，創同期新高，相較去年同期大幅增加50.5％。法人推估，信驊第三季合併營收將可望創下單季歷史次高，第四季合併營收可望創下單季新高水準，因此全年營運仍有望達到年成長45％。

此外，信驊宣布，公司連續9年榮獲富比士雜誌所評選亞洲區10億美元以內最佳企業（Forbes Asia Best Under A Billion）。信驊自成立至今第18年，信驊已經成就了連續16年營收獲利持續創新高的紀錄，而富比士雜誌每年評選出亞洲區營業額10億美元內表現最出色的中小型企業。

信驊指出，公司自2014年開始已連續9年上榜，再次印證在疫情衝擊及快速變化環境中，信驊仍能維持高度企業韌性、商業穩健度以及長期競爭力。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）